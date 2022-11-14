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نوسا دوا (اندونيسيا): أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين باستعادة أوكرانيا السيطرة على مدينة خيرسون، واصفًا ذلك بأنه "نصر مهم جدًا" لكييف، لكنه لفت إلى أن نتائج الحرب لم تتضح بعد.

وقال لصحافيين "لا يمكنني إلّا الإشادة بشجاعة وعزم وقدرة الشعب الأوكراني"، مضيفًا "أعتقد أنكم سترون الأمور تتباطأ بسبب أشهر الشتاء (...) يبقى علينا أن نرى ما ستكون عليه النتيجة".

من جهة أخرى، قال بايد إنه لا يعتقد أن لدى الصين خططاً "وشيكة" لغزو تايوان، وذلك خلال تقييم متفائل له لمحادثاته مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

وأعلن في مؤتمر صحافي عقب المحادثات الثنائية في بالي الإندونيسية "لا أعتقد أن هناك أي محاولة وشيكة من جانب الصين لغزو تايوان".