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بكين: أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ لنظيره الأميركي جو بايدن الإثنين أن العالم "كبير بما يكفي" لازدهار بلديهما، لكنّه حذّر واشنطن من أن بكين تعتبر تايوان "خطاً أحمر" يجب عدم تخطيه.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الصينية أن شي شدّد لبايدن خلال محادثات عقداها في بالي واستمرت ثلاث ساعات على أنه "في ظل الظروف الراهنة، فإن الصين والولايات المتحدة تتقاسمان الكثير من المصالح المشتركة" مضيفاً أن بكين لا تسعى لتحدي الولايات المتحدة أو "تغيير النظام الدولي القائم"، داعياً الجانبين إلى "أن يحترم كل منهما الآخر".

لكن شي حذّر بايدن من تخطي ما تعتبره بكين "خطاً أحمر" في ما يتعلق بتايوان التي تعتبرها الصين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.

وقال شي لبايدن إن "قضية تايوان هي في صلب المصالح الأساسية للصين، وهي أساس للعلاقات السياسية الصينية-الأميركية وأول خط حمر يجب عدم تخطيه".

وشدد الرئيس الصيني على أن "حل قضية تايوان مسألة تخص الصينيين".

الأوضاع في أوكرانيا

وأشار البيان إلى أن الرئيسين ناقشا الأوضاع في أوكرانيا، وقد أبلغ شي بايدن بأن بكين "قلقة للغاية" بشأن النزاع.

كذلك شدد بيان الخارجية الصينية على أن "الصين تقف دائماً مع السلام وستستمر بالتشجيع على إجراء محادثات سلام".

ونقل البيان عن الرئيس الصيني قوله "نحن نؤيد استئناف محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا ونتطلع إلى ذلك".