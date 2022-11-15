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إيلاف من لندن: في مواجهة خلال قمة العشرين مع موفدي بوتين، دعا رئيس الوزراء البريطاني روسيا إلى الخروج من أوكرانيا وإنهاء هذه الحرب البربرية.

وأعلن ريشي سوناك هذا الموقف، في الجلسة الأولى للقمة، يوم الثلاثاء حيث انتقد غياب الرئيس الروسي عن المحادثات في جزيرة بالي الإندونيسية.

وقال "من الجدير بالملاحظة أن بوتين لم يشعر بأنه قادر على الانضمام إلينا هنا". وأضاف: "ربما لو كان لديه رغبة، يمكننا المضي قدمًا في تسوية الأمور. لأن أكبر فرق يمكن أن يحدثه أي شخص هو خروج روسيا من أوكرانيا وإنهاء هذه الحرب البربرية".

وقال سوناك: "المملكة المتحدة ترفض هذا العدوان. سندعم أوكرانيا ما دامت هناك حاجة لذلك".

يذكر أن بوتين اختار عدم حضور المحادثات، حيث ألقى الكرملين باللوم على تعارض المواعيد ، لكن المراقبين يقولون إن المسؤولين يسعون إلى حمايته من إدانة زعماء العالم.

توبيخ



ووبخ رئيس الوزراء البريطاني، روسيا بقوله "لا ينبغي للدول أن تغزو جيرانها". وقال "الأمر بسيط للغاية .. على الدول ألا تغزو جيرانها ولا مهاجمة البنية التحتية المدنية والسكان المدنيين ولا ينبغي أن تهدد بتصعيد نووي، بالتأكيد هذه أشياء يمكننا أن نتفق عليها جميعًا".

وفي حديثه عبر رابط الفيديو للقمة في بالي، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى القمة على أنها "مجموعة 19" التي تلتزم بخط كييف الذي يقضي بضرورة استبعاد روسيا.

ودعا إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الشخصيات العسكرية والسياسية الروسية لجريمة العدوان ضد أوكرانيا ، وإنشاء آلية دولية لتعويض كييف عن القتلى والدمار في زمن الحرب.

مقابر جماعية



وأضاف: "في كل مكان ، عندما نحرر أرضنا ، نرى شيئًا واحدًا - روسيا تترك وراءها غرف تعذيب ومقابر جماعية". وتساءل: "كم عدد المقابر الجماعية الموجودة في الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة روسيا؟"

وقالت مصادر بريطانية إن سوناك سيستغل القمة لدفع أقوى اقتصادات العالم لبذل المزيد من الجهد لتقليل اعتمادها على الصادرات الروسية ، مع دعم الآخرين لفعل الشيء نفسه.

كما سيكرر دعم المملكة المتحدة المالي لأوكرانيا ، قائلاً إنه خصص 4.1 مليار جنيه إسترليني كمساعدة عندما كان وزيرا للخزانة، وشمل ذلك 2.3 مليار جنيه استرليني من المساعدات العسكرية ، في حين أن السيد سوناك سوف يعد بمطابقة هذا المستوى من الإنفاق العام المقبل.

لا مكان لهم



يذكر أن قمة العشرين G20 هي أول حضور كبير لرئيس الوزراء البريطاني على المسرح العالمي، لكن هذا ليس اختباره الحقيقي، وقال قبل الاجتماع: "بوتين ووكلائه لن يكون لهم أبدًا مقعد شرعي على الطاولة حتى ينهوا حربهم غير الشرعية في أوكرانيا".

وتابع: "في مجموعة العشرين ، سيستمع نظام بوتين - الذي خنق المعارضة الداخلية ولفق غطاءً من الشرعية فقط من خلال العنف - إلى جوقة المعارضة العالمية لأفعاله".

النفظ والغذاء



وقال سوناك: غزت روسيا أوكرانيا منذ ما يقرب من تسعة أشهر ، تاركة بقية العالم يكافح للتعامل مع التداعيات التي شملت ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

واضاف: لقد وقفت العديد من الدول بحزم ، ودعمت أوكرانيا بالأسلحة والمساعدات ، بينما فرضت عقوبات مختلفة على روسيا.

يذكر أن بوتين أرسل سيرجي لافروف ، وزير الخارجية ، إلى المحادثات بدلاً منه. وقالت السلطات الإندونيسية إنه تم نقله إلى المستشفى فور وصوله لحضور المحادثات وهو يعاني من مرض في القلب، على الرغم من أن وزارة الخارجية الروسية نفت هذه المزاعم باعتبارها "أنباء كاذبة".

