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واشنطن: عبّرت الولايات المتحدة السبت عن "صدمتها" من تنفيذ إيران حكم الإعدام في مواطن إيراني بريطاني، وضمّت صوتها إلى لندن في الدعوة إلى محاسبة طهران.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "نشعر بالصدمة من إعدام الجمهورية الإسلامية للمواطن الإيراني البريطاني مزدوج الجنسية علي رضا أكبري. نقف مع الحكومة البريطانية في إدانة إعدامه الذي كان بدوافع سياسية وجائر".