قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: دانت بريطانيا، تنفيذ النظام الإيراني حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري، نائب وزير الدفاع الأسبق، والحامل للجنسية المزدوجة، بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات البريطانية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه "فزع" من إعدام أكبري، الذي اعتقل في عام 2019 ووجهت إليه تهمة التجسس، واتهمته إيران بتلقي "مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية" لتقديم معلومات استخباراتية لبريطانيا - وهي مزاعم نفاها.

وقال سوناك: "كان هذا عملاً قاسياً وجباناً قام به نظام بربري لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه. "أفكاري مع أصدقاء وعائلة علي رضا".

مزاعم



وزعم القضاء الإيراني أن أكبري، الذي كان نائب وزير الدفاع في عهد الرئيس السابق محمد خاتمي حتى عام 2001 ، كان "جاسوسًا رئيسيًا" للحكومة البريطانية ، وفقًا لوكالة أنباء (تسنيم) شبه الرسمية.

ونشرت وكالة (ميزان) الإيرانية للأنباء، المرتبطة بالقضاء في البلاد، تغريدة تفيد بإعدام أكبري شنقاً. ولم تذكر متى وأين حدث ذلك وسط شائعات عن إعدامه قبل أيام.

وقال أليستير بونكال ، مراسل سكاي نيوز الشرق الأوسط ، إن تقارير الإعدام بدت "موثوقة ودقيقة".

وكان أكبري قال إنه تعرض للتعذيب وأعطاه مخدرات مؤثرة على العقل وأجبر على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها. وقال بنكال "تم استدعاء عائلته في طهران إلى سجنه يوم الأربعاء في ما وصف بأنه" زيارة أخيرة ".

وأضاف أن أفراد عائلة السيد أكبري أبلغوا أنه نُقل إلى الحبس الانفرادي خلال فترة وجوده في السجن.

عمل همجي



وعلى صلة، قال وزير الخارجية جيمس كليفرلي: "إن إيران أعدمت مواطناً بريطانياً. "هذا العمل الهمجي يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة. هذا العمل لن يقف دون مواجهة موقف حازم".

وقال كليفرلي إنه تم استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في لندن إلى وزارة الخارجية لتوضيح "اشمئزاز" الحكومة.

وكان السيد كليفرلي قد ناشد بالإفراج عن أكبري عندما ظهرت تقارير عن خطة إعدامه. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، غرد السيد كليفرلي: "على إيران أن توقف إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري وأن تطلق سراحه على الفور.

وقال وزير الخارجية: "هذا عمل له دوافع سياسية من قبل نظام بربري يتجاهل تماما حياة الإنسان".

كما أدانت أليسيا كيرنز، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم ، عملية الإعدام المخطط لها ، واتهمت النظام في طهران بالرد لأنه شعر بأنه "محاصر" نتيجة العقوبات الدولية والاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقالت لراديو بي بي سي 4 بي إم "إنه مثال مروع آخر للنظام الإيراني ، لأنهم يشعرون أنهم محاصرون ، لأن هناك ضغوطا كبيرة من العقوبات ، وتسليح الرعايا البريطانيين وتصنيع الرهائن".

دوافع سياسية



وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمبركية فيدانت باتيل، الجمعة ، إن "التهم الموجهة إلى علي رضا أكبري والحكم عليه بالإعدام كانت ذات دوافع سياسية ، وإن إعدامه سيكون غير معقول.

وأضافت: "نحن منزعجون للغاية من التقارير التي تفيد بأن السيد أكبري قد تم تخديره وتعذيبه في الحجز والاستجواب لآلاف الساعات وإجباره على الإدلاء باعترافات كاذبة".

وختمت باتيل قائلة: "على نطاق أوسع ، ممارسات إيران المتمثلة في الاعتقالات التعسفية والظالمة ، والاعترافات القسرية ، والإعدامات ذات الدوافع السياسية غير مقبولة تمامًا ويجب أن تنتهي".