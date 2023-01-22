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الجزائر : وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الأحد إلى الجزائر في زيارة "عمل وصداقة" تستمر حتى الإثنين ومن المقرر أن تلتقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بحسب ما جاء في بيان أصدرته رئاسة الوزراء الجزائرية.

وذكر البيان أن ميلوني جاءت "على رأس وفد وزاري هام" في زيارة تأتي بعد ستة أشهر من القمة الجزائرية-الإيطالية التي ترأسها سابقها ماريو دراغي مع الرئيس تبون في تموز/يوليو وتم خلالها الاتفاق على زيادة إمدادات الغاز الجزائري إلى روما.

وأصبحت الجزائر المزود الرئيسي لروما بالغاز، وذلك عبر خط أنابيب "ترانسميد" الذي يربط الجزائر بإيطاليا، عبر تونس، متخطية روسيا بعد غزو أوكرانيا.

وظهر في الصور التي نشرتها رئاسة الوزراء الجزائرية خلال استقبال ميلوني من طرف نظيرها أيمن بن عبد الرحمان، وزير الطاقة محمد عرقاب وتوفيق حكار المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز "سوناطراك" إلى جانب وزير الخارجية رمطان لعمامرة.

وكان حاضراً أيضاً وزير الصناعة أحمد زغدار الذي وقع في تشرين الأول/أكتوبر مع مجموعة "ستالنتيس" المالك لعلامة فيات الإيطالية اتفاقاً لإقامة مصنع في الجزائر.