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إيلاف من بيروت: تقدم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا أكثر من جميع الدول الأخرى مجتمعة، لكن هذا الدعم ليس محايدًا تمامًا، كما يؤكد الصحفي الألماني المعروف غابور ستينجارت في مقال نشرتها مجلة "فوكوس". تحقق واشنطن ربحًا ثلاثيًا: تستفيد صناعة الأسلحة الأميركية وشركات الطاقة والحكومة الأميركية من الصراع في أوكرانيا. على العكس من ذلك، مصلحة ألمانيا وأوروبا في إنهاء الأعمال العدائية في أسرع وقت ممكن.

بحسب ستينغارت، يعتمد الرئيس الأميركي جو بايدن على "الأسلحة على أساس الائتمان". من ناحية أخرى، يجب على ألمانيا أن تأمل في إنهاء سريع للأعمال العدائية. وعندما يتولى وزير الدفاع الجديد بوريس بيستوريوس منصبه، يجب أن يصحح بسرعة القرار الخاطئ الذي اتخذه سلفه في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي توماس دي ميزير: إلغاء مقر التخطيط وهو مركز الفكر الداخلي للوزارة. نتيجة لذلك، قدم فريق من حوالي 30 شخصًا تقاريرهم مباشرة إلى الوزير وكانوا العقل الجيوستراتيجي لسياسة الدفاع الألمانية. يؤكد ستينغارت أن إلغاء هذا القسم في عام 2012 - لأسباب لا تزال غير معروفة - "كان بمثابة بتر للدماغ".

هذا المقر التخطيطي الخاص، الذي يحتاج إلى إعادة بناء، سيتعين عليه التعامل مع إعادة توزيع القوات في دول الناتو، والتي نتجت عن الأعمال العدائية في أوكرانيا ورد فعل الغرب. هذا غير صحيح من الناحية السياسية، لكن الأمر يستحق التعامل معه، على وجه الخصوص، مع الولايات المتحدة. في الواقع، في ظل الحرب، حدث هنا تغيير في القوة والازدهار، أكثر من مؤلم لألمانيا. ويلاحظ الصحفي الألماني أن أول من استفاد من الصراع في أوكرانيا هو صناعة الأسلحة الأميركية. منذ اندلاع الأعمال العدائية، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 50 مليار دولار من الدعم العسكري والمالي والإنساني لأوكرانيا - أكثر من باقي دول العالم مجتمعة. مع ذلك، بقيت عبارة الرئيس السابق كالفن كوليدج صحيحة قرونًا: "في النهاية، العمل الرئيسي للشعب الأميركي هو الأعمال التجارية".

إقرار سريع

في مايو 2022، أقر مجلس الشيوخ قانونًا يسمح للحكومة الأميركية بسرعة ومن دون أوراق غير ضرورية لتزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية - قانون الإعارة والتأجير لحماية الديمقراطية الأوكرانية لعام 2022. بالتالي، المساعدة العسكرية البالغة نحو 23 مليار دولار لا يتم إصدارها مجانًا، كما كتب ستينغارت. ينص القانون على أن " أي قروض أو عقود إيجار لمعدات دفاعية لحكومة أوكرانيا ... [تخضع] للإرجاع والتعويض والسداد". تم اختراع "الأسلحة بالدين"، وهو ما حدث بالضبط، خلال الحرب العالمية الثانية، عندما وجد ونستون تشرشل نفسه غير قادر على إدارة الدفاع عن بريطانيا العظمى بشكل مستقل. يشرح مؤلف المقال أن الحكومة تذكرت الآن إجراءات بيع الأسلحة مقابل فواتير.

أكان ذلك من قبيل الصدفة أم لم يكن، فإن للولايات المتحدة أيضًا مصلحة راسخة في الحفاظ على قدرة الحكومة في كييف على السداد. في نهاية سبتمبر 2022، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الولايات المتحدة كانت تحث دول الاتحاد الأوروبي على تسريع المساعدة المالية الموعودة لأوكرانيا وإنشاء "آلية منتظمة" للمساعدة المالية. ما إذا كان ينبغي ويمكن أيضًا استخدام أموال الاتحاد الأوروبي للمدفوعات العسكرية الأميركية يظل سؤالًا مفتوحًا.

لا بد أنهم يضحكون!

الحقيقة هي أن الولايات المتحدة صارمة في هذه الأمور. أرجأت المملكة المتحدة سداد ديونها الخاصة بالإقراض والإيجار حتى عام 2006، وهو الوقت الذي انتهت فيه الحرب العالمية قبل 61 عامًا. مثل هذه البرامج - آنذاك والآن - تفيد في الغالب شركات الدفاع الأميركية، من دون جمع الأموال من دافعي الضرائب المحليين. تعكس أسعار أسهم شركة لوكهيد مارتن ونورثروب غرومان نشوة المستثمرين، خاصة وأن عمليات الشراء المستقبلية للبدائل يجب أن تمر عبر الشركات المصنعة الأميركية. كما أن زيادة الميزانيات العسكرية لجميع الدول الغربية مفيدة للأميركيين. وتعهد أولاف شولتز بتقديم 100 مليار دولار إضافية.

خلص تحليل أجرته مجلة فورين بوليسي إلى أن الولايات المتحدة ضاعفت تقريبًا عدد مبيعات الأسلحة المعتمدة لحلفاء الناتو في عام 2022 مقارنة بعام 2021، من 15.5 مليار دولار إلى 28 مليارًا. ويواصل قائلاً إن ثاني من يستفيد منها هي شركات الطاقة الأميركية. يقول كاتب المقال إن العقوبات الاقتصادية - القيود التجارية، تجميد الأصول، الاستبعاد من أنظمة الدفع أو حظر صادرات النفط - أدت إلى عزل روسيا. سيؤدي هذا إلى تعطيل التجارة الألمانية الروسية القديمة بشكل لا رجعة فيه لفترة طويلة جدًا. تقدم شركات الطاقة الأميركية نفسها كمساعدين للمحتاجين.

لا بد أنهم يضحكون، كما يقول ستينغارت. فقد ارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال من أميركا بنسبة 260 في المئة في عام 2022 مقارنة بالعام السابق. يحل الغاز الطبيعي المسال الأميركي محل غاز خط الأنابيب الروسي من نورد ستريم 1 وخطوط أنابيب غاز أخرى. كما بدأ الطلب على النفط الأميركي فجأة، حيث أبحرت حوالي 500 ناقلة أميركية إلى أوروبا منذ فبراير 2022، ما ساهم في ارتفاع قياسي في صادرات النفط الخام الأميركية العام الماضي. بين ديسمبر 2021 وديسمبر 2022، زادت أرقام الصادرات الأميركية بنسبة 52 في المئة.

المستفيد الثالث

يؤكد الصحفي الألماني أخيرًا أن المستفيد الثالث من الحرب هو حكومة الولايات المتحدة. إن الإدارة الأميركية مهتمة أخيرًا بإضعاف منافستها النظامية، روسيا، وفي الواقع إخراجها من لعبة القوى العظمى. يمكن واشنطن أن تفعل ذلك من أجل سلامة بلدها وأرواح جنودها. وهذا سبب آخر لعدم اهتمامه باتفاق سلام سريع في أوكرانيا، كما تحدث هنري كيسنجر البالغ من العمر 99 عامًا في دافوس. جو بايدن يريد تغيير النظام في موسكو. أوضح ذلك في خطابه أمام قصر وارسو. كما أوضح وزير خارجيته أنهم يريدون حرمان روسيا من القدرة على شن الحرب. وعلى المدى المتوسط، فإن مصدر عدم اليقين في أوروبا يفيد أيضًا سوق رأس المال الأميركي، والذي يعتبره المستثمرون ملاذًا آمنًا.

يصر كاتب المقال على أن ألمانيا مهتمة من الناحية الإستراتيجية بإنهاء الصراع على وجه السرعة. للأوروبيين، وألمانيا على وجه الخصوص، مصلحة إستراتيجية أساسية في إنهاء الصراع في أسرع وقت ممكن، أو على الأقل تجميده، ومنع انتشاره إلى المدن الكبرى في أوروبا الغربية. وكلما اشتدت حدة الأعمال العدائية في أوروبا، زادت ظروف الاستثمار سوءًا، سواء في الاقتصاد الحقيقي أو في أسواق رأس المال في لندن وباريس وفرانكفورت. بشكل عام، يتم الآن استبدال روسيا بأميركا كشريك تجاري. كما يعزز الموقف التفاوضي للأميركيين في المفاوضات بشأن اتفاقيات التجارة الحرة المستقبلية واستراتيجية الصين.

إذا كان ضباط التخطيط في وزارة الدفاع لا يزالون موجودين، فسوف يكتبون المفارقة التالية للوزير في تقريرهم: "روسيا في حالة حرب مع أوكرانيا - وأميركا تنتصر"، كما يستنتج ستينغارت.