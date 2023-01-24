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إيلاف من الرباط: زار وفد من مؤسسة منتدى أصيلة ، برئاسة محمد بن عيسى، رئيس بلدية أصيلة ، والأمين العام للمؤسسة، المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي يحتضنه مقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في الرباط حاليا.

أطفال اصيلة خلال زيارتهم لاروقة المعرض



و اصطحب الوفد في الزيارة، اليوم الثلاثاء (24 يناير 2023)، مجموعة من الأطفال المشاركين في ورشة حول أدب الرحلة والتعبير الأدبي وكتابة الطفل، التي تنظمها مؤسسة منتدى أصيلة بشكل سنوي.

وكان في استقبال الوفد، نجيب الغياتي، المستشار الثقافي للمدير العام للإيسيسكو،الذي أوضح أن المعرض ثمرة شراكة استراتيجية بين منظمة الإيسيسكو ورابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية، وهو النسخة الأولى لمعارض ومتاحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية خارج المملكة العربية السعودية.

جانب من زيارة أطفال اصيلة لمعرض ’’ إيسيسكو’’



وخلال الزيارة استمع الوفد إلى شروحات مفصلة حول ما تتضمنه أجنحة وأقسام المعرض والمتحف، التي تعتمد تقنيات عرض حديثة تروي وتوثق بالتفصيل سيرة رسولنا عليه الصلاة والسلام، وتنقل الزائر افتراضيا إلى زمن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.

وعقب الجولة ثمن بن عيسى الجهود التي يبذلها القائمون على المعرض في سبيل بناء جسور المعرفة بين الجمهور وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، مشيدا بمبادرة الإيسيسكو لاستضافة هذا الصرح العلمي الكبير، الذي يقدم معلومات قيمة ورسائل مهمة حول سماحة الدين الإسلامي.





