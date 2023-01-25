قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



كييف (أوكرانيا): أقر الجيش الأوكراني بالانسحاب من سوليدار في شرق البلاد بعد إعلان موسكو قبل أسبوعين الاستيلاء عليها.

وأعلن المتحدث العسكري في شرق اوكرانيا سيرغي تشيريفاتي لفرانس برس "بعد معارك صعبة لاشهر (...) انسحبت القوات الأوكرانية من المدينة إلى مواقع مجهزة" رافضا تحديد تاريخ الانسحاب.

وكانت مجموعة فاغنر الروسية اعلنت الاستيلاء على سوليدار في 11 كانون الثاني/يناير ثم جاء اعلان الجيش الروسي في 13 منه. وتقع هذه المدينة الصغيرة في منطقة دونيتسك التي كانت تعد 11 ألف نسمة قبل الحرب، وهي معروفة بمناجم الملح، قرب باخموت النقطة الساخنة الاخرى في شرق اوكرانيا.

وكان الاوكرانيون رفضوا حتى الآن الاعتراف بسقوط المدينة.

ولا يتفق الخبراء على أهمية المدينة الاستراتيجية واعتبر معهد دراسة الحرب وهو مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة، ان ذلك "لا يشكل تطورا مهما من الناحية العملانية".

ويرى الجيش الروسي ان الاستيلاء على سوليدار مرحلة مهمة لمحاصرة مدينة باخموت المجاورة.

أعلن المسؤول الروسي في شرق اوكرانيا الأربعاء تقدم القوات الروسية في باخموت مشيرا الى السيطرة على سوليدار كعامل أساسي.