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نيروبي: وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى إريتريا الخميس في زيارة ليوم واحد لم يُعلَن عنها مسبقاً، وذلك في إطار جولة أفريقية تهدف إلى حشد الدعم لموسكو.

ولافروف الذي يقوم بجولته الثانية في أفريقيا خلال ستة أشهر، التقى في أسمرة الرئيس إيساياس أفورقي لمناقشة "تعزيز العلاقات الثنائية إضافة إلى التنمية الإقليمية ذات الاهتمام بالنسبة للبلدين"، وفق وزارة الإعلام الإريترية.

وقال وزير الإعلام الإريتري يماني غبريميسكل في تغريدة على تويتر إنّ "المباحثات ركّزت على دينامية الحرب في أوكرانيا وتعزيز العلاقات الثنائية في قطاعات الطاقة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والصحّة".

وإريتريا، إحدى أكثر الدول عزلة في العالم، كانت واحدة من خمس دول صوّتت برفض قرار للأمم المتحدة في آذار/مارس 2022 يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.

وجولة لافروف في أفريقيا التي أصبحت ساحة جديدة للصراع الدبلوماسي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، قادته حتى اليوم إلى كل من أنغولا وإسواتيني وجنوب أفريقيا.