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يعتبر اختطاف الأطفال جريمة يقترفها الروس، وغالبًا ما تمر مرور الكرام بسبب القصف اليومي للمدن الأوكرانية.

إيلاف من بيروت: بينما لا تتوقف روسيا عن أي شيء لتدمير أوكرانيا، فإن روسيا تعيد تعليم شباب أوكرانيا ليصبحوا مواطنين روس. وهكذا، لا يصبح الأطفال الأوكرانيون رهائن للإمبراطورية فحسب، بل يصبحون أيضًا ضحاياها. تتنوع أساليب "الترويس" وتشمل "عادة البرمجة من خلال التعليم والثقافة والدين.

الجرمنة والصيننة

إن الأشياء التي تفعلها روسيا للأطفال الأوكرانيين هذه الأيام حدثت بالفعل في التاريخ. ألمانيا النازية والصين الحديثة هما مثالان على كيف أصبح استيعاب الأطفال سياسة حكومية. استحوذت ألمانيا تدريجياً على أنفاسها من الحرب العالمية الأولى، في منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي، وكانت تعاني من انخفاض في معدل المواليد، حيث مات عدد كبير من الرجال، ولم ينتعش الاقتصاد بعد. من أجل ولادة جنود لألمانيا النازية، كانت الدعاية تستهدف النساء، وتطلب منهن التركيز على الأمومة. تم إنشاء المنظمات التالية لتقديم الدعم للعائلات: "الأم والطفل" و "Lebensborn" مترجمة من الألمانية إلى "ينبوع الحياة".

أساس نشاط هذه المنظمات لم يكن بأي حال من الأحوال خيريًا. بادئ ذي بدء، خدموا الأفكار العنصرية لأدولف هتلر وهاينريش هيملر. كان على كلا الوالدين استيفاء جميع "معايير العرق السامي". كان أحد الأنشطة الرئيسية لـ "Lebensborn" جرمنة القاصرين من البلدان الأخرى. قاموا بترحيل الأطفال من سلوفينيا الذين أُعدم آباؤهم بالرصاص بتهمة مساعدة الثوار المحليين، وقاموا بترحيل الأطفال الذين تم إرسال أمهاتهم إلى معسكرات الاعتقال. لكن الأطفال البولنديين تعرضوا للعذاب أكثر من غيرهم، لأن هاينريش هيملر كان يتوق إلى تدمير هوية البولنديين تمامًا

منذ عام 2014، تسجن الحكومة الصينية التي يديرها الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ المسلمين (الأويغور والكازاخيين) من دون أي محاكمة، وهم من سكان الصين الأصليين، يسعون جاهدين للحفاظ على أصالتهم. إنهم لا يتكلمون اللغة الوطنية، ويحافظون على دينهم في حالة إلحادية. من الواضح أن مثل هذا الموقف غير مقبول بالنسبة للنخبة الحاكمة. تم اعتقال أكثر من مليون شخص من عام 2017 إلى عام 2022. تنكر الحكومة الصينية وجود معسكرات الاعتقال، واصفة إياها "بمراكز التحول من خلال التعليم" الطوعية بدلاً.

تحتجز الحكومة الإيغور تعسفيًا وتنتهكهم وتعاقبهم بالسخرة وتقمع شعائرهم الدينية وتنفذ التعقيم القسري ومنع الحمل والإجهاض. وبالتالي، تراجع بين 2017 و2019 معدل مواليدهم 60 في المئة تقريبًا.

"ترويس" الأوكران

أصبحت سياسة تحويل الأوكرانيين إلى روس منهجية منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر. سعت الإمبراطورية الروسية جاهدة لدمج جميع الدول "الصغيرة" داخل أراضيها في بلد واحد. بدأ الروس في فرض أشكالهم من الإدارة وحيازة الأراضي في أوكرانيا، وانتهى الأمر بعدد كبير من الفلاحين الروس على حدودها الشرقية. علاوة على ذلك، تم إعلان الأرثوذكسية الروسية الديانة السائدة، بينما تم أيضًا استبعاد القانون والعدالة الأوكرانيين شيئًا فشيئًا.

في ظل حكم الإسكندر الثالث (1881–1894)، بلغت سياسة تدمير كل ما هو أوكراني ذروتها. في هذا الوقت صدر مرسوم بحظر تعميد الأطفال بأسماء أوكرانية. حُرم الأطفال حديثي الولادة من حقهم في الهوية الأوكرانية في وقت مبكر. ستظل سياسة التحكم في الشخص منذ سن مبكرة جدًا في العهد السوفياتي أيضًا.

الإنسان السوفياتي

ظهر مصطلح "الشعب السوفياتي" في منتصف الثلاثينيات. خلال هذه الفترة، حارب النظام الستاليني بنشاط ضد "القومية البرجوازية"، لكنه في الواقع استمر في حرمان الشعوب غير الروسية من حقوقها. منذ ذلك الحين، أصبح مفهوم "الشعب السوفياتي" هو المفهوم الرائد في الأنشطة العملية للسلطات العامة. في السبعينيات، تكررت أكثر فأكثر.

من أجل المزج بين الشعوب المختلفة، شجعت السلطات السوفياتية الهجرة، وأنشأت فرق عمل متعددة الجنسيات، وغرست لغة مشتركة. كانت اللغة الدولية الوحيدة للتواصل في مثل هذا المجتمع هي اللغة الروسية. لذلك لم يكن لدى الأطفال الذين ولدوا خلال هذه الفترة أي بدائل على الإطلاق.

وصف عالم النفس الأميركي يوري برونفنبرينر، مؤلف كتاب "عالمان للطفولة: الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي" (1976)، أساليب التعليم السوفياتية بأنها "قوية وفعالة ومتقنة". وأشار إلى أن هذا التعليم له هدف واضح - تشكيل الأخلاق الشيوعية.

أنشأت السلطات السوفيتية مثل هذا النظام الذي قام بتربية الأطفال كوطنيين مخلصين، وبناة نشطين للمجتمع الشيوعي وعالميين. كان هذا يعتبر أهم واجبات مشرفة للأسرة السوفيتية تجاه الشعب والوطن. والحق يقال، إن الأممية في هذا المفهوم تساوي الهيمنة الكلية للروسية.

في عام 1958، في موسكو، اعتمد الحزب الشيوعي قرارًا بشأن انتقال المدارس الأوكرانية إلى اللغة الروسية كوسيلة للتعليم. بعد مرور عام، تبنى المجلس الأعلى لجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية قرارًا مناظرًا وأصدر القانون "بشأن تعزيز الرابطة بين المدرسة والحياة ومواصلة تطوير نظام التعليم العام في جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية". منذ ذلك الحين، أصبح تعلم اللغة الأوكرانية في المدارس اختياريًا.

بعد الحرب العالمية الثانية، خضعت الدول الاشتراكية أيضًا إلى التحول إلى روسيا بدرجة أكبر أو أقل، خاصة تلك التي كانت جزءًا من الكيانات التي تسيطر عليها موسكو: منظمة معاهدة وارسو (WTO) ومجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة (COMECON). في معظمهم، تم إدخال اللغة الروسية كمادة مدرسية إلزامية.

إبعاد الأطفال

مع بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا، بدأت تظهر معلومات عن الترحيل القسري للأطفال إلى أراضي الدولة المعتدية. بدأت المحاولات الأولى في عام 2014، واعتبارًا من 24 فبراير 2022، انتشرت هذه الظاهرة على نطاق واسع.

في مسألة تحويل الأطفال إلى مواطنين روس، تقترب روسيا من "الاستيلاء" على الأطفال بشكل استراتيجي. التشريع الروسي المبسط بشأن التبني يسهل جرائم روسيا ضد الإنسانية. تعتبر كل حالة من حالات ترحيل الأوكرانيين - الأطفال وأولياء أمورهم أو أقاربهم - انتهاكًا للوثائق الدولية. من أجل تشجيع الروس على تبني الأطفال المرحلين قسراً، فإن الروس يفعلون ذلك: يحصلون على 20000 روبل روسي (حوالي 12000 غريفنا أو 320 دولارًا أميركيًا) سنويًا لكل طفل متبنى، ويحصلون على أكثر من ذلك، حوالي 150 ألف روبل روسي (حوالي 91000 غريفنا أو 2400 دولار أميركي) لطفل معاق، طفل أكبر من 7 سنوات، أو من أجل "تبني" الأشقاء. ومعروف أن أكثر من 1000 طفل أوكراني تم ترحيلهم من ماريوبول قد عرضوا "للتبني" في كراسنودار كراي في روسيا وحدها.

السلطات الروسية متورطة. في 26 أكتوبر، ماريا لفوفا بيلوفا، أمينة مظالم الرئيس لحقوق الطفل،أعلن أنها "تبنت" صبيًا مأخوذًا من ماريوبول. إضافة إلى ذلك، تم بالفعل وضع 350 يتيماً من شرق أوكرانيا في أسر حاضنة في 16 منطقة في روسيا. وقامت سلطات الاحتلال بشكل غير قانوني بترحيل عدد كبير من القاصرين من تافريا وزابوريجيا. وهكذا، اعتبارًا من 25 أكتوبر، كان هناك أكثر من 2000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و 17 عامًا في فيودوسيا تم ترحيلهم قسراً من الجنوب.

عقوبة

يعتبر المحتلون الروس أن اختطاف الأطفال من الأسر الأوكرانية هو وسيلة لمعاقبة والديهم. يمكن للمرء أن يرى اتجاهًا معينًا - أنه بين الشباب الأوكرانيين المختطفين - هناك العديد من أولئك الذين شارك آباؤهم في عملية مكافحة الإرهاب، وأعربوا علنًا عن موقفهم المؤيد لأوكرانيا. تعرض العديد من هؤلاء البالغين للتعذيب، وأُعدم بعضهم رمياً بالرصاص، وأُرسل أطفالهم إلى روسيا من أجل "إعادة تعليمهم".

لا يزال المعلمون الأوكرانيون يرفضون العمل مع المحتلين، لذلك يقوم الروس بإحضار موظفيهم. أكثر من 250 مدرسًا متفق عليهم لتأتي من مناطق مختلفة من روسيا إلى الأراضي الأوكرانية المحتلة. سيقوم هؤلاء المعلمون بإجراء دروس في اللغة الروسية و "تلقين عقائديًا" للأطفال الأوكرانيين من خلال دعاية الكرملين، وبعبارة أخرى سوف يقومون أيضًا بتحويلهم إلى روس. مع ذلك، فإن المعلمين الأوكرانيين الذين يجدون أنفسهم تحت الاحتلال يتعاونون أحيانًا مع المحتلين أيضًا (طواعية أو يتعرضون للضغط لأن حياتهم في خطر).

وفقا للمادة111-1 من القانون الجنائي لأوكرانيا، المعلم الذي يطبق طواعية معايير التعليم الروسية، وبالتالي يخدم المعتدي، هو متعاون. العقوبة هي التالية: العمل التأديبي لمدة تصل إلى سنتين، أو الاعتقال لمدة تصل إلى 6 أشهر، أو السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات مع الحرمان من الحق في شغل مناصب معينة والعمل في المجال التعليمي لمدة 10-15 سنة.