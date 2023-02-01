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إيلاف من لندن: مثُل المؤثر أندرو تيت، شخصية الإنترنت المثيرة للجدل ، أمام محكمة في رومانيا يوم الأربعاء فيما يجادل محامون بضرورة الإفراج عنه.

ويُحتجز المواطن البريطاني الأميركي وشقيقه تريستان منذ 29 ديسمبر / كانون الأول للاشتباه في قيامهما بالاتجار بالبشر والاغتصاب وتشكيل جماعة إجرامية منظمة. كما تم اعتقال امرأتين رومانيتين مشتبه بهما.

ويأمل تيت وعصابته، في إلغاء قرار القاضي الصادر في 20 يناير / كانون الثاني بتمديد احتجازهم لمدة 30 يومًا.

وعند مغادرته المحكمة يوم الأربعاء ، قال أندرو تيت: "اطلب منهم تقديم أدلة ولن يقدموا لك شيئًا ، لأنه غير موجود. ستكتشف حقيقة هذه القضية قريبًا."

تجنيد ضحايا

وإذا رفض القاضي الاستئناف الأخير ، فستبقى المجموعة في الحجز حتى 27 فبراير بينما يحقق المدعون في القضية.

يُزعم أن الأخوين تيت جندوا ضحاياهم عن طريق إغوائهم والادعاء زورًا أنهم يريدون علاقة أو زواج. ويقول ممثلو الادعاء إن النساء أُجبرن بعد ذلك على إنتاج محتوى إباحي تحت الإكراه.

كما اتهم أندرو تيت ، الذي أصبح شخصية مؤثرة ، باغتصاب إحدى الضحايا في مارس الماضي. كل الأربعة ينفون هذه المزاعم.

في وقت سابق من هذا الشهر ، مددت محكمة فترة الحبس الاحتياطي إلى 27 فبراير. وحاولت فرق الدفاع يوم الأربعاء، القول بعدم وجود أدلة كافية لمواصلة احتجازهم.

مصادرات أموال

وبعد الاعتقالات ، قالت السلطات الرومانية إنها صادرت سلعًا وأموالًا تبلغ قيمتها حوالي 3.25 مليون جنيه إسترليني (4 ملايين دولار) ، بما في ذلك سيارات فاخرة. ويقاتل الفريق القانوني للأخوين أيضًا من أجل إعادة هذه العناصر.

وفي الأسبوع الماضي ، أدلى أندرو تيت بأول تعليقاته منذ اعتقاله، ووقال للصحفيين "إنهم يعلمون أننا لم نرتكب أي خطأ." "هذا الملف فارغ تمامًا. بالطبع هذا غير عادل ، لا توجد عدالة في رومانيا للأسف".

ويشتهر تيت بكراهيته للنساء، ولديه عدد كبير من المتابعين على الرغم من حظرها من معظم منصات وسائل التواصل الاجتماعي السائدة.

وكانت تمت إعادة حساب تيت على تويتر في نوفمبر 2022 بعد أن تولى إيلون ماسك مسؤولية الشركة.

