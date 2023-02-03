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باريس: ألغى المجلس الدستوري الفرنسي الجمعة انتخاب النائب ميير حبيب (يمين) في حزيران/يونيو 2022 في الدائرة الثامنة للفرنسيين المقيمين في الخارج، والتي تشمل خصوصاً إسرائيل واليونان وإيطاليا.

وسيجري تنظيم انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر.

حبيب المقرّب من نتنياهو، كان قد انتُخب نائباً في الدورة التشريعية السابقة.

ولفت المجلس الدستوري إلى أنّ "متعاطفين مع حبيب بثّوا خلال الدورة الثانية من التصويت على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، رسائل تطالب بالتصويت لهذا المرشح، خلافاً لأحكام المادة 49 من قانون الانتخاب".

وأضاف أنّ "حبيب أنشأ خطوطاً ساخنة ومراكز مساعدة لتعبئة عدد كبير من المشغّلين ليتعاملوا مع الناخبين الذين يواجهون صعوبات في التصويت الإلكتروني"، موضحاً أنه في ظلّ هذه الدعوات "قد يكون تمّ الاقتراح على الناخبين بشكل غير منتظم، التصويت عن طريق الإنترنت مكانهم".

ورأى المجلس الدستوري أنّ "هذه التجاوزات والمناورات، بالنظر إلى الفجوة في الأصوات التي لوحظت في الدورة الثانية، من المرجّح أن تكون قد أثّرت على صدقية الاقتراع".

كذلك، يخضع ميير حبيب لتحقيق بتهمة "اختلاس أموال عامّة"، بعد تقرير اشتبه في حصول مخالفات في رواتب معاونيه البرلمانيين.