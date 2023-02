إيلاف من بيروت: صار الحديث عن زلات لسان الرئيس الأميركي جو بايدن شائعًا. فما أكثرها! آخرها كان اليوم الجمعة، إذ أدلى بايدن بتصريح غير مفهوم، تناقلته وسائل الإعلام الأميركية، كما تناقله ناشطو وسائل التواصل الاجتماعي على سبيل الفكاهة.

فاليوم الجمعة 3 فبراير 2023، وخلال كلام بايدن أمام الصحافيين عن بلوغ حصة المرأة بين القوى العاملة في الولايات المتحدة نسبة 50 في المئة، قال: "إن أكثر من نصف النساء في إدارتي هن نساء".

ForksTalk Newswatch: Biden boasts that ‘more than half the women’ in his admin ‘are women.’ I mean, what’s left to say?: It’s hard to say these days what may come out of President Joe Biden’s mouth but the odds are in your favor that whatever it may be,… https://t.co/0ydfwMTp1o pic.twitter.com/ndwAzzhXyC