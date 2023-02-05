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إيلاف من لندن: اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية من شأنه إنهاء الصراع العربي-الإسرائيلي بشكل فعلي.

وقال بنيامين نتانياهو، في حديث لقناة "إل سي آي" الفرنسية، إن "السلام بين إسرائيل والسعودية سيؤدي إلى إنهاء الصراع العربي-الإسرائيلي، وهذا سيؤدي إلى نهاية واقعية للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني".

وكان نتنياهو، قد أعلن في وقت سابق نهاية العام الماضي، قبل تشكيله الحكومة الإسرائيلية، أنه سيسعى لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع السعودية، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نقلة نوعية لسلام شامل بين إسرائيل والعالم العربي، وسيغير المنطقة، كما سيسهل في نهاية المطاف، السلام الفلسطيني الإسرائيلي.

وشدد على أن "الأمر متروك لقيادة السعودية إذا كانوا يريدون المشاركة في هذا الجهد"، معربا عن أمله في أن "يفعلوا ذلك".

تسوية مع بوتين

وعلى صلة، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأنه "توصل إلى تسوية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول المصالح الإسرائيلية في الشرق الأوسط"

وأضاف نتانياهو لقناة LCI الفرنسية، "أن إيران تريد تشكيل "جيش" خاص، ونشره في سوريا بالقرب من الحدود الإسرائيلية، منوها بأن إيران لا تريد صنع الأسلحة النووية لتدمير إسرائيل فحسب، بل ولتعريض الشعب الإسرائيلي للخطر".

خياران

وأوضح أنه وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمام خيارين، الأول أن تكون روسيا وإسرائيل في حالة صراع، والثاني أن يجد البلدان لغة مشتركة تضمن تحقيق مصالحهما في الشرق الأوسط.

وأشار نتانياهو إلى "أن إسرائيل لن تتدخل بالتواجد الروسي في سوريا، مقابل ترك روسيا لإسرائيل وشأنها وعدم التدخل في مصالحها في المنطقة".

وفي الأخير، ادعى نتانياهو، "أنه توصل إلى حل وسط يرضي بوتين، ولا يهدد المصالح الروسية، وفي ذات الوقت يضمن تحقيق المصالح الإسرائيلية".