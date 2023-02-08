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لندن: وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إلى المملكة المتحدة على ما أظهرت مشاهد بثتها محطات التلفزة البريطانية، في ثاني زيارة خارجية له منذ الغزو الروسي لبلاده قبل عام تقريبا.

وبثت محطتا "سكاي نيوز" وبي بي سي" مشاهد لموكبه مغادرا مدرج مطار ستانستيد في شمال شرق لندن. ويلتقي زيلينسكي خلال زيارته الملك تشارلز الثالث على ما أفاد قصر باكينغهام. وسيجري محادثات أيضا مع رئيس الوزراء ريشي سوناك ويلقي كلمة أمام البرلمان.