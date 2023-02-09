قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



طلبت دمشق مساعدات دولية لإغاثة المناطق المنكوبة بالزلزال، لكنها اشترطت أن تمر المساعدات عبر دمشق حصرًا، منا يعني منع وصولها إلى مناطق المعارضة في الشمال السوري.

إيلاف من بيروت: عندما ذهب مدنيو شمال سوريا للنوم في 5 فبراير، كان الصراع العسكري في حال من الهدوء النسبي. لم يعلموا أن أقوى زلزال منذ ما يقرب من 100 عام سيضربهم في نومهم. بعد 12 عامًا من الصراع الوحشي الذي استخدم فيه النظام السوري تقريبًا كل سلاح متاح ضد شعبه، لا مقارنة وثيقة مع مستوى الدمار الذي أحدثه الزلزال في شمال غرب سوريا. تضررت المناطق التي يسيطر عليها النظام الآن بشدة من الزلزال والتوابع اللاحقة كذلك.

باب الهوى وحده

عندما يتعلق الأمر على وجه التحديد بشمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة، فإن كارثة طبيعية كهذه لا يمكن أن تصيب السكان الأكثر ضعفاً. قبل الزلزال، شهدت المنطقة واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية حدة في العالم. يعيش هناك أكثر من 4.5 مليون مدني، في جيب لا يمثل أكثر من 4 في المئة من سوريا، ونزح ما يقرب من 3 ملايين منهم. ما لا يقل عن 65 في المئة من البنية التحتية الأساسية مدمرة أو متضررة بشدة، ويعتمد 90 في المئة من السكان على المساعدات الإنسانية التي تأتي عبر معبر حدودي واحد فقط عبر تركيا: باب الهوى.

إن جهود المساعدة عبر الحدود عملية ضخمة تنسقها الأمم المتحدة. كان هناك ثلاثة معابر تستخدم في نقل المساعدات عبر الحدود في شمال سوريا، لكن روسيا أقفلت اثنين منها باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن. في السنوات الأخيرة، هددت روسيا بإغلاق باب الهوى تمامًا، فحذرت هيئات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى كارثة إنسانية. منذ وقوع الزلزال، تم إغلاق المعبر بالقوة. وتعرض الطريق الرئيسي الوحيد الذي يربطها بالداخل التركي لأضرار جسيمة وتعطلت البنية التحتية لمساعدة الأمم المتحدة. يعاني عمال الإغاثة من المصير الذي يعاني منه ملايين الأشخاص الآخرين الذين يعيشون في المنطقة المنكوبة.

السيناريو الكابوس

هذا سيناريو كابوس حقًا: تضرب كارثة طبيعية واحدة من أكثر سكان العالم ضعفًا، تاركة الآلاف من المباني المدمرة وآلاف الضحايا وسط البرد القارس، ولا طريق واحد مفتوح للمساعدة. الوقت هو جوهر المسألة. يموت السوريون في الشمال الغربي كل دقيقة محاصرين تحت الأنقاض. وهناك الآن آلاف آخرون بلا مأوى، ولا مكان يذهبون إليه ولا مأوى يلتمسونه. تعهد المجتمع الدولي بتقديم مساعدة كبيرة لتركيا، وهو محق في ذلك، لكن كالمعتاد، يبدو أن السوريين مجرد فكرة متأخرة. قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن المنظمات غير الحكومية السورية التي تدعمها الولايات المتحدة تستجيب على الأرض، لكن هذا ببساطة لا يكفي. المنظمة غير الحكومية الرئيسية المعنية، الخوذ البيضاء، لديها ما يقرب من 3000 متطوع يعملون وسط 4.5 مليون نسمة. تم تأسيس هذه المنظمة وتمويلها لاستجابة لأضرار الضربات الجوية الدورية، لا الزلزال المروع.

توجد معابر حدودية بديلة في باب السلامة واليروبية يمكن من خلالها تقديم المساعدات. تعهد شركاؤنا في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية، قوات سوريا الديمقراطية (SDF)، بتسهيل استجابة المساعدات من الشمال الشرقي، حيث تنشر الولايات المتحدة 900 جندي على الأرض. يمكننا أن نفعل الكثير لمساعدة من هم في أمس الحاجة إليها، ولكن فقط إذا أردنا ذلك حقًا. إن انتظار آلية الأمم المتحدة القائمة عبر الحدود للتعافي وتنفيذ استجابة يضمن خسارة العديد من الأرواح. إنه ترتيب معقد للغاية مع بيروقراطية واسعة النطاق. إنها تتجنب المخاطرة وتتأثر بضغوط النظام. في نهاية المطاف، فإن صراعاتها اللوجستية في أعقاب الزلزال تجعلها غير مناسبة لمواجهة استجابة سريعة.

عبر دمشق!

قبل الزلزال، كانت المناطق التي يسيطر عليها النظام في سوريا تعاني من عواقب الانهيار الاقتصادي المنهك الذي عجل به سعي النظام على انتهاج سياسة الأرض المحروقة للبقاء على قيد الحياة وسرعته الآثار غير المباشرة لأزمة السيولة في لبنان، وجائحة كوفيد، وحرب روسيا في أوكرانيا، والتدهور الاقتصادي في إيران. في مواجهة الضغوط الداخلية المتزايدة والاستياء المدني، دفع هذا الزلزال النظام إلى الزاوية، فأصدر دعوة عالمية للمساعدة. قال سفيرها لدى الأمم المتحدة، بسام الصباغ، للصحفيين في 6 فبراير إن كل المساعدة المقدمة لسوريا ستكون موضع ترحيب، لكنها لا يمكن أن تمر إلا عبر دمشق، ما يشير إلى استخدام حق النقض بحكم الواقع على أي إغاثة عبر الحدود في مناطق المعارضة.

على المجتمع الدولي أن يبقى ملتزماً سياسته طويلة الأمد لدعم المساعدات عبر الخطوط والحدود لمساعدة جميع المحتاجين. يجب النظر في توسيع المساعدات التي تمر عبر دمشق مؤقتًا، لكن فقط إذا تم توفير الإذن لفعل الشيء نفسه في الشمال الغربي. يتمتع النظام بسجل حافل يمتد عقدًا من الزمن في التلاعب بالمساعدات الإنسانية وتحويلها وسرقتها وإفسادها. كما يكسب النظام أيضًا مبالغ طائلة من خلال فرض أسعار الصرف المتلاعب بها على الأمم المتحدة، وبالتالي سرقة نصف كل دولار من المساعدات المرسلة إلى سوريا. لا يمكننا تغذية هذه المشاكل، حتى في مثل هذه الظروف الطارئة.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة كتبها شارلز ليستر ونشرها موقع "فورين بوليسي"