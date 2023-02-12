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إيلاف من لندن: توجهت اليوم الأحد طائرتان عراقيتان اضافيتان تحملان اطنان المساعدات الاغاثية إلى سوريا، فيما أعلنت الخارجية العراقية عن عدد الضحايا والمفقودين العراقيين في زلزال تركيا.



وكشفت السفارة العراقية في أنقرة عن وفاة 7 عراقيين في زلزال تركيا وفقدان 8 آخرين لم يعرف مصيرهم بعد. واشارت الى اجلاء 51 مواطناً عراقيّاً في مدن تركية وتسيير رحلة بريَّة نقلتهم من مدينة أضنة الجنوبية إلى مركز الإيواء في العاصمة أنقرة نزحوا من المناطق المنكوبة .

وأوضحت ان وفدا من السفارة تم ارساله الى مدينة أضنة حيث يتجمع العراقيون الذين أصاب الزلزال مناطق سكناهم حيثت يتم اصدار جوازات مرور لهم وتهيئة رحلة جويَّة لنقلهم إلى العراق.





عمليات اجلاء تنفذها السفارة العراقية في تركيا لعراقيين من مناطق الزلزال بشمال البلاد الى مركز الايواء الرئيسي في العاصمة أنقرة (السفارة)



26 طائرة مساعدات إلى سوريا وتركيا

وضمن الجسر الجوي الاغاثي الذي يسيره العراق الى سوريا وتركيا حاليا فقد وصلت اليوم طائرتا نقل عسكريتان اضافيتان الى مدينة حلب السورية الشمالية وهما محملتين بالمواد الإغاثية واطنان من المواد الغذائية المتنوعة.

وسيرت القوة الجوية العراقية منذ الاثنين الماضي فور حصول الزلازل في جنوب وتركيا وشمال سوريا 26 طائرة نقلت مساعدات انسانية إلى البلدين .

وقال اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في بيان ان هذه الطائرات نقلت الى مطارات دمشق وحلب السوريتان والى غازي عنتاب التركية 113 طناً من المساعدات الإنسانية وإعادة العديد من العائلات العراقية الناجية من الزلزال في الدولتين بينما لاتزال عمليات نقل المساعدات مستمرة.

ومن جانبها سيرت وزارة التربية العراقية 27 شاحنة مساعدات لمنكوبي الزلزال في البلدين فيما ستنطلق حملات تطوعية اغاثية أخرى من المحافظات العراقية الى هناك.

جوازات مرور لعراقيي المناطق المنكوبة

واليوم قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن "القنصلية العراقية في غازي عنتاب التركية خصصت منذ الساعات الأولى لحدوث الزلزال رقم طوارىء لمدة 24 ساعة لاستقبال البلاغات من أبناء الجالية العراقية والتي تم استقبال العديد منها ومعالجتها بالسرعة الممكنة".

وأضاف المتحدث العراقي في تصريح نقلته الوكالة العراقية الرسمية أن "القنصلية استقبلت 100 مواطن عراقي تقريباً وهم لا يمتلكون جوازات سفر حيث باشرت البعثة باصدار جوازات مرور لهم لمساعدتهم بالسفر وحسب رغبتهم إلى العراق.

ولفت إلى أن "البعثة بادرت بنقل 150 مواطناً عراقياً إلى بغداد من الراغبين بالعودة الطوعية والذين يمتلكون جوازات سفر أو جوازات مرور على متن طائرة المساعدات العراقية وذلك خلال الأيام الماضية . ونوه الى ان البعثة قامت بجولات تفقدية في ولايات أضنة ومرسين وشانلي اورفا للاطلاع على أحوال أبناء الجالية العراقية هناك وتفقد المركز الإيوائي بمدارس مستقبل نينوى العراقية.

واوضح أنه برغم صعوبة المعيشة بولاية غازي عنتاب وانقطاع الخدمات الرئيسة بها مثل الغاز اللازم للتدفئة والطبخ ومياه الشرب والغسل وقلة المواد الغذائية إلَّا إنَّ القنصلية لاتزال تعمل أمام مبناها في الهواء الطلق لحين فحص سلامته وتأكيد إمكانية استخدامه من قبل الموظفين وابناء الجالية العراقية.

26 الف ضحية و8 الاف مبنى

وفيما ارتفع عدد ضحايا الزلازل في سوريا وتركيا اليوم الى اكثر من 30 الفا فقد أعلنت وزارة البيئة والتحضر والتغير المناخي التركية أن حوالي 8 آلاف مبنى في 10 ولايات تضررت بالزلزال بحاجة للإزالة العاجلة.

واشارت الى ان حوالي 6 آلاف من موظفيها يقيّمون حاليا أحوال المباني في الولايات التي ضربها الزلزال وقالت "حتى الآن فحصنا 132898 مبنى في 10 ولايات… من بينهم 7584 منهارا أو بحاجة للإزالة على وجه السرعة و12617 مبنى غير صالح للسكن بسبب الأضرار بينما هناك أكثر من 31 ألف مبنى أصيب بأضرار محدودة نتيجة للزلازل بينما لم يتضرر أكثر من 60 ألفا على الإطلاق.

يشار الى ان الزلزال في سوريا وتركيا قد ادى إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.