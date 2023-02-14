قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



بكين: أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ بـ"التضامن" بين الصين وإيران، خلال لقائه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في بداية زيارة تستمر ثلاثة أيام إلى بكين، حسبما أفاد تلفزيون حكومي الثلاثاء.

ونقلت قناة "سي سي تي في" الحكومية عن شي قوله "في وجه المتغيّرات الحالية المعقّدة في العالم والزمان والتاريخ، ساندت الصين وإيران بعضهما بعضًا (و) أبدتا تضامنهما وتعاونهما".

وهذه أول زيارة دولة لرئيس إيراني إلى الصين منذ أكثر من 20 عاماً.

استقبل الرئيس الصيني نظيره الإيراني، الذي يرافقه وفد اقتصادي وتجاري كبير إلى بكين، في قصر الشعب الضخم الذي تمّ بناؤه على حافة ميدان تيانانمين في قلب العاصمة.

وكانت الصين قد وقعت في العام 2021 اتفاقية استراتيجية واسعة النطاق لمدة 25 عاماً مع إيران، التي تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات قاسية تخنق اقتصادها.

ويواجه البلدان ضغوطاً اقتصادية بسبب موقفهما من الغزو الروسي لأوكرانيا. كما تخضع إيران لعقوبات أميركية ربطاً ببرنامجها النووي.

ونقلت قناة "سي سي تي في" عن شي قوله لرئيسي إنّ "الصين تدعم إيران في حماية سيادتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها وكرامتها الوطنية".

وأضاف أنّ "الصين تدعم إيران في مقاومتها للأحادية والترهيب، وتعارض القوى الخارجية التي تتدخّل في الشؤون الداخلية لإيران وتقوّض أمن إيران واستقرارها".

وفي ما يتعلّق بالملف النووي، أكد الرئيس الصيني أنّ بلاده تواصل "دعم إيران في حماية حقوقها ومصالحها المشروعة" وفي "التسوية السريعة والمناسبة" للمشكلة.

ووقّع البلدان عدّة اتفاقيات تعاون ثنائية في مجالات الزراعة والتجارة والسياحة وحماية البيئة والصحة والإغاثة في حال وقوع كارثة والثقافة والرياضة، وفقاً لقناة "سي سي تي في".