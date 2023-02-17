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إيلاف من لندن: حكمت محكمة لندنية على حارس أمن بالسفارة البريطانية، ضبط وهو يتجسس لصالح الروس، بالسجن أكثر من 13 عامًا.

وأقر ديفيد بالانتين سميث (58 عامًا) بالذنب في ثماني تهم بموجب قانون الأسرار الرسمية لعامي 1911 و 1920، لكنه ادعى أنه لم يتسبب عن قصد في أي ضرر.

وحكمت محكمة أولد بيلي على سميث بالسجن 13 عامًا وشهرين، لكن يمكنه أن يقضي المدة في ألمانيا أو المملكة المتحدة.

وادعى سميث، وهو من بيزلي في اسكتلندا، أنه مصاب بالاكتئاب والوحدة وقد أدمن الشراب يوميًا عندما بدأ في تسريب أسرار السفارة في محاولة لتجاوز ما سببه لنفسه من إحراج.

قال القاضي في وقت سابق إن هناك "أدلة كافية" على أن طيار سلاح الجو الملكي البريطاني السابق معادٍ للمملكة المتحدة. وأنه أدلى بتصريحات شوهت سمعة بريطانيا وألمانيا والغرب لزملائه في السفارة في برلين.

وقال قاضي محكمة أولد بيلي وول إن سميث بدا أنه يوافق على روسيا والرئيس بوتين ، واعترف بدعمه علنًا للقوات المدعومة من روسيا في منطقة دونباس بأوكرانيا.

ثمن الخيانة

بعد جلسة استماع استمرت ثلاثة أيام، قال القاضي إنه حكم على سميث على أساس أن "علاقته مستمرة مع شخص ما في السفارة الروسية ودفع له ثمن خيانته".

وقال القاضي: "إنني أقدر أن مستوى الضرر الذي حدث في قضيتك مرتفع ، لكنه ليس الأعلى". إنه "مرتفع" بسبب "حجم المواد والتفاصيل الشخصية التي تمت مشاركتها والفترة الزمنية" التي جمع خلالها سميث المعلومات.

وتشير التقديرات إلى أن إجراءات سميث كلفت دافع الضرائب البريطاني 820 ألف جنيه إسترليني حتى الآن لأن السفارة اضطرت إلى إصلاح الإجراءات.

وقال القاضي إنه كانت هناك "أضرار ملموسة ويمكن التحقق منها بسبب أنشطتك" ولكن لا توجد "أسرار عسكرية على مستوى عالٍ أو تفاصيل عن التسلح البريطاني" - ولهذا السبب لم يكن هذا هو المستوى "الأعلى" من الضرر.

إضرار بالمصالح

قال القاضي في تلاوة القرار للجاسوس سميث: "دافعك كان الإضرار بالمصالح البريطانية ''، وأكد أن سميث ارتكب جرائمه "بقصد مساعدة روسيا ، وهي دولة كانت في ذلك الوقت ، كما هو الحال الآن ، تعتبر غير ودية للمملكة المتحدة".

وأضاف أن سميث أخذ و "خزن بعناية" أنواعًا عديدة من المستندات، والتقط مقاطع فيديو للسفارة بطريقة من شأنها أن تكون "مساعدة قصوى للروس"، وفعل كل ما في وسعه "للتأكد من أن هوية ديمتري يمكن أن يتم الكشف عنها ".

وقال القاضي: "إن مستوى إدانتك يزداد أكثر بحقيقة أنك كنت تتلقى أموالًا مقابل سلوكك الإجرامي، ويجب أن يكون الحكم بمثابة ردع للآخرين".