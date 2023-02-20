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لندن: استدعت وزارة الخارجية البريطانية الإثنين القائم بالاعمال الايراني في لندن، وهو أرفع مسؤول دبلوماسي في السفارة الايرانية، احتجاجاً على "تهديدات خطيرة" دفعت "تلفزيون ايران الدولي" الخاص الى إغلاق مكاتبه في لندن.

وقالت الخارجية في بيان إنه تم استدعاء القائم بالأعمال مهدي حسيني ماتين بسبب "تهديدات خطيرة استهدفت صحافيين يقيمون في المملكة المتحدة"، منددة بـ"ترهيب" استهدف القناة ولافتة الى أنها فرضت عقوبات على شخصيات إيرانية جديدة.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي كما نقل عنه البيان "أشعر بالصدمة للتهديدات المستمرة للنظام الإيراني ضد صحافيين يعملون في المملكة المتحدة، واستدعيت اليوم ممثلها لأقول بوضوح إن هذا الأمر مرفوض".

وأعلن "تلفزيون إيران الدولي" السبت أنه أجبر على إغلاق مكاتبه في لندن بناء على نصيحة الشرطة على وقع تهديدات نسبت الى النظام الإيراني.

وقررت القناة التي تضم نحو مئة موظف في لندن، أن تبث من واشنطن من دون انقطاع.

وقالت سكتلنديارد إنها وجهاز الاستخبارات الداخلية أحبطا، منذ بداية 2022، خمسة عشر مخطط قتل وخطف لبريطانيين أو لمقيمين في بريطانيا تعتبر طهران أنهم "أعداء النظام".

علاقات متوترة

وتأتي هذه القضية على خلفية علاقات متوترة بين لندن وطهران، وخصوصاً منذ إعدام الايراني البريطاني علي رضا أكبري قبل شهر بتهمة التجسس لحساب المملكة المتحدة.

وأثار إعدامه استياء الدول الغربية ومنظمات غير حكومية. وأعقبه فرض عقوبات بريطانية جديدة على مسؤولين إيرانيين على خلفية قمع التظاهرات التي اشعلتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق.

والاثنين، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على ثمانية مسؤولين إيرانيين، هم ثلاثة اعضاء في الحرس الثوري وثلاثة قضاة وحاكما منطقتين. وبذلك، منع هؤلاء من الإقامة على الأراضي البريطانية وجمدت أصولهم في بريطانيا.