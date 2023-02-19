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إيلاف من لندن: بعد تهديدات من طهران، أعلنت قناة إخبارية فضائية ناطقة باللغة الفارسية، مقرها لندن، نقل بثها إلى واشنطن، "لحماية صحافييها".

قال أحد المحررين البارزين إن تلفزيون إيران انترناشئنال ومقره غرب لندن في المملكة المتحدة أُجبر على الانتقال بعد تهديدات من طهران، وبعد أن حذرت الشرطة من "تهديدات وشيكة وذات مصداقية لحياة صحفييها". ويخضع التلفزيون حاليا لحراسة الشرطة المسلحة ولكن الوضع "يخرج عن السيطرة".

اغلاقٌ على مضض

وقالت المحطة إنها أغلقت "على مضض" استوديوهاتها في تشيزوك في غرب لندن، لكن موظفيها "يرفضون إسكاتهم بهذه التهديدات الجبانة".

وقال المدير العام للقناة محمود عنايت: "لقد تسببت دولة أجنبية في تهديد كبير للجمهور البريطاني على الأراضي البريطانية، لدرجة أننا يجب أن نتحرك. لنكن واضحين أن هذا ليس مجرد تهديد لمحطتنا التلفزيونية، ولكن للجمهور البريطاني بشكل عام علاوة على ذلك، يعد هذا اعتداء على قيم السيادة والأمن وحرية التعبير التي لطالما اعتزت بها المملكة المتحدة".

وأضاف عنايت: "نحن نرفض أن تسكتنا هذه التهديدات الجبانة. سنواصل البث. لن يردعنا أحد".

كلام بوغراتي

ومن جهته، قال رئيس التحرير نيشا بوغراتي لشبكة (سكاي نيوز): "التهديدات تحولت إلى حقيقة إرهابية. هذا ما أخبرتنا به شرطة العاصمة لندن، التهديدات كانت حقيقية هذه المرة لدرجة أنهم اضطروا إلى مطالبتنا بنقل العملية خارج البلاد"

وأضاف: "كانت شرطة سكوتلانديارد البريطانية تحرس بشدة موقع المكتب في لندن بالشرطة المسلحة، ولكن يبدو الآن أنه يخرج عن نطاق السيطرة. لقد كان مهمًا للغاية".

وقال بوغراتي: "عندما تدخل هذه الساحة كصحفي يغطي اخبار الحكومة الإسلامية في طهران، فأنت تعلم أن ذلك سيكون له عواقب. ونحن نتعايش مع هذه العواقب منذ عدة سنوات".

وأضاف أن "التهديدات والضغط على الصحفيين ليس بالأمر الجديد لكن التهديدات بالاغتيال والخطف متطرفة لم نشهدها حتى الآن".

إحباط مؤامرات

وكشفت شرطة سكوتلانديارد أن الشرطة وجهاز الاستخبارات الداخلي MI5 أحبطوا 15 مؤامرة منذ بداية عام 2022 إما لخطف أو اغتيال أفراد مقيمين في المملكة المتحدة يُنظر إليهم على أنهم أعداء للنظام الإيراني.

وقالت الشرطة إن رجلاً ألقي القبض عليه يوم الاثنين الماضي في المنطقة المحيطة باستوديو التلفزيون ووجهت إليه تهم إرهابية تتعلق بمراقبة مقر الشركة.

وقال بوغراتي إن تغطية المحطة للاحتجاجات و "الهدف الأكبر" المتمثل في البحث عن الحقيقة للناس في إيران لن يتوقف"، وأضاف: "لقد كانت فترة صعبة لكننا نجحنا في الحفاظ على استمرار العملية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع"، وأكد "الهدف الأكبر سيبقينا جميعًا مستمرين."

الداخلية البريطانية

وعلى صلة، قال متحدث باسم وزارة الداخلية: "حرية الإعلام جزء حيوي من مجتمعنا ويجب أن يكون الصحفيون قادرين على التحقيق وتقديم التقارير بشكل مستقل دون خوف".

وأضاف: "لن نتسامح مع أي تهديد للمنظمات الإعلامية أو الصحفيين. نحن نعلم أن النظام الإيراني قد أنشأ نمطًا من هذا النوع من السلوك غير مقبول تمامًا ، لكنه للأسف نموذجي للنظام وعدم احترامه للحقوق الأساسية".

وقال المتحدث: "تواصل الشرطة العمل للرد على هذا التهديد. وسنواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لحماية الأفراد في المملكة المتحدة من أي تهديدات من الدولة الإيرانية."

