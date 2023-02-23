قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



برلين: دعا المستشار الألماني الخميس إلى عدم "التوهم" بشأن الصين التي تسعى إلى طرح نفسها وسيطا في النزاع الأوكراني.

وقال أولاف شولتس في مقابلة مع تلفزيون زد دي إف "علينا الا نتوهم بشأن الصين لانها حتى الآن لم تتخذ موقفا ضد روسيا".

تسعى الصين منذ اسابيع إلى تولي وساطة في النزاع الأوكراني مشيرة علنا الى خطة - لا تزال غامضة حاليا - لإيجاد حل سياسي.

ووعدت بكين بالإعلان عن اقتراحها هذا الأسبوع، تزامنا مع الذكرى الأولى لاندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.

كما جدد المستشار الألماني معارضته لتسليم أسلحة صينية لروسيا في اطار هذا النزاع.

وقال شولتس "لقد قلت بوضوح خلال اجتماعي الأخير مع مسؤولين صينيين إنه لا يمكن قبول هذا الامر".

واتهمت الولايات المتحدة الصين هذا الأسبوع بنيتها إمداد روسيا بالأسلحة لدعم هجومها في أوكرانيا، وهو ما تنفيه بكين.

عشية الذكرى الأولى لشن جيش فلاديمير بوتين هجومه على أوكرانيا، كرر المستشار الألماني أن "هذا الغزو الروسي لن ينجح ويجب ألا ينجح".