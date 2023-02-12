قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



برلين: تعرض الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة المستشار الالماني أولاف شولتس والذي يتولى رئاسة بلدية برلين منذ أكثر من عشرين عاما، لهزيمة كبيرة الاحد في الانتخابات المحلية في العاصمة، إذ تقدم عليه المحافظون بحسب تقديرات قنوات التلفزة.

وتصدر الاتحاد المسيحي الديموقراطي نتائج انتخابات البرلمان المحلي للعاصمة الالمانية بنيله 28 في المئة من الاصوات، مقابل نحو 18 في المئة للاشتراكيين الديموقراطيين، في اسوأ نتيجة لهؤلاء منذ الحرب العالمية الثانية، وفق الارقام الاولى لقناتي "ايه ار دي" و"زد دي اف".