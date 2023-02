باريس: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة "تضامن" بلاده مع الأوكرانيين مع مرور عام على بدء الغزو الروسي، داعياً إلى "انتصارهم" وإلى إحلال "السلام".

وكتب ماكرون على تويتر متوجهاً إلى "الأوكرانيين والأوكرانيات" أن "فرنسا تقف بجانبهم" متمنياً "التضامن والنصر والسلام".

People of Ukraine,

France stands by your side

To solidarity. To victory. To peace.