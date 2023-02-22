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باريس: أعربت أوكرانيا الثلاثاء على لسان سفيرها في باريس عن أملها في أن يزورها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في آذار/مارس المقبل.

وغداة الزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي جو بايدن إلى كييف الإثنين، أكّد السفير الأوكراني في فرنسا أوميلشينكو فاديم عبر أثير إذاعة "إر تي إل" أنّ الدعوة الموجّهة لماكرون لزيارة كييف "لا تزال قائمة بالطبع".

وأضاف "للأسف لم يتمكّن (ماكرون) من المجيء" إلى كييف مع قرب حلول الذكرى الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف "نأمل أن تتمّ هذه الزيارة على الأرجح في آذار/مارس".

زيارة ماكرون

وفي حزيران/يونيو الفائت أجرى ماكرون أول زيارة له إلى كييف منذ بدء الحرب.

وفي الذكرى الأولى لبدء الغزو الروسي لبلاده كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يطمح لاستقبال نظيره الفرنسي في زيارة تعبّر عن دعم باريس لكييف وترسل في الوقت نفسه رسائل سياسية لموسكو.

لكنّ مصادر دبلوماسية فرنسية أكّدت أنّ ماكرون لا يريد أن يزور كييف خالي الوفاض بل يأمل أن يذهب إليها وفي يده مفتاح إعلانات ملموسة.

الدعم الفرنسي

وعبر أثير الإذاعة الفرنسية أشاد السفير الأوكراني بـ "مستوى الدعم غير المسبوق" لبلادها من قبل باريس منذ بداية الحرب.

وأضاف "آمل حقّاً أن تواصل فرنسا تقديم الدعم" لأوكرانيا.

بالمقابل، رفض السفير الأوكراني التعليق على قول ماكرون أخيراً إنّه من الضروري تقديم مساعدة للجيش الأوكراني لإلحاق "هزيمة" بروسيا لكن من دون "سحقها".

وقال السفير "نحن لا نسعى لتدمير أحد. نحن نسعى للدفاع عن حريتنا واستقلالنا"، مؤكّداً أنّ الهدف "ليس عبور حدود روسيا والذهاب إلى موسكو. لسنا بحاجة لذلك".