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بروكسل: أعلن الاتحاد الأوروبي السبت فرض عقوبات جديدة على مجموعة فاغنر الروسية "لانتهاكها حقوق الإنسان" في كل من أفريقيا الوسطى والسودان ومالي.

وأضيف 11 فرداً وسبعة كيانات على صلة بالمجموعة شبه العسكرية الى قائمة تجميد الأصول وحظر السفر. وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي العام 2021 عقوبات على المجموعة التي تقاتل أيضاً الى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا.