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موسكو: قال الكرملين الاثنين إن الخطة التي اقترحتها الصين الأسبوع الماضي لتسوية النزاع في أوكرانيا "تستحق الاهتمام"، لكن الظروف اللازمة لحلٍّ سلمي غير مستوفاة "في الوقت الراهن".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "إننا ننظر في خطة أصدقائنا الصينيين باهتمام كبير ... إنها عملية طويلة. في الوقت الراهن، لا نرى الظروف التي من شأنها أن تضع هذه القضية على مسار سلمي... العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) مستمرة".

دعت بكين التي تعلن حيادها في النزاع مع الحفاظ على علاقات وثيقة مع حليفتها روسيا، الأسبوع الماضي إلى محادثات سلام وأصدرت وثيقة من 12 نقطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تضمنت احترام السيادة الإقليمية لجميع الدول.

وشكرت وزارة الخارجية الروسية الجمعة الصين على جهودها لكنها قالت إن أي تسوية يجب أن تعترف بسيطرة روسيا على أربع مناطق أوكرانية أعلنت ضمها وهي مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون وإن كانت لا تسيطر عليها بالكامل.

زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده بحاجة إلى العمل مع الصين، قائلاً إن الوثيقة الصينية "تحترم وحدة أراضينا، والقضايا الأمنية" التي نطرحها.

وقال زيلينسكي إن الدولة التي تتعرض أراضيها للهجوم هي وحدها التي يمكنها طرح "مبادرات سلام".

يأتي نشر المقترح في أعقاب اتهامات من الغرب بأن الصين تفكر في تسليح روسيا، وهو ما نفته بكين.