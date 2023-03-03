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برلين: ضمت الأمم المتحدة الجمعة صوتها إلى صوت وزيرة الخارجية الألمانية للمطالبة ب"تحقيق شفاف" لكشف "جميع حالات" تسميم طالبات في إيران.

وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية على تويتر "المعلومات التي تفيد عن تسميم تلميذات في إيران صادمة". واضافت أنالينا بيربوك "يجب القاء الضوء على جميع الحالات".

كما دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى "تحقيق شفاف" تنشر استنتاجاته.

من جانبها، تبقى منظمة الصحة العالمية على اتصال بالسلطات الصحية الإيرانية.

اعلنت بيربوك "يجب تمكين الفتيات من الذهاب إلى المدرسة دون خوف سواء في طهران أو أردبيل (شمال غرب). هذا حقهن بكل بساطة".

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا رافينا شامداساني للصحافيين في جنيف "نشعر بقلق بالغ إزاء ما نُشر عن استهداف فتيات عمدا في ظروف غامضة".

ظهرت قضية التسميم الجماعي التي اثارت ضجة كبيرة، نهاية تشرين الثاني/نوفمبر عندما أبلغت وسائل الإعلام عن تسمم مئات الفتيات اللواتي يبلغن من العمر 10 سنوات عبر الجهاز التنفسي في مدارس مدينة قم في الوسط.

كما سجلت حالات هذا الأسبوع في طهران بعد سلسلة هجمات نُسبت إلى معارضي تعليم الفتيات.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس إن الوكالة على اتصال مع السلطات الصحية الوطنية والأخصائيين في المجال الطبي بشأن هذه الحوادث، وكانت "تستخدم وسائل أخرى لاستيعاب ما حدث بشكل أفضل حتى تكون لدينا ادلة أفضل".

وأثارت القضية موجة غضب في البلاد حيث استنكر البعض صمت السلطات حيال تزايد عدد المدارس المعرضة.

تمر إيران وألمانيا أيضًا بفترة توتر شديد بعد صدور حكم إعدام على ألماني إيراني. ردا على ذلك طردت برلين دبلوماسيين إيرانيين. وردت طهران بدورها بطرد دبلوماسيين ألمانيين الأربعاء.