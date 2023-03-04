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موسكو: تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو "مركز قيادة" على الجبهة في شرق أوكرانيا مع احتدام معركة مدينة باخموت التي تشكل رمزا، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت.

وقالت الوزارة إن شويغو "تفقد مركز قيادة على الجبهة" في "اتجاه دونيتسك-الجنوب"، من دون تحديد مكان أو تاريخ هذه الزيارة بدقة.

ونشرت الوزارة تسجيل فيديو يظهر شويغو على متن مروحية ثم يتحدث - بدون خوذة أو سترة واقية من الرصاص - مع جندي أمام أحد المباني المتضررة، تحت حراسة جندي.

في هذا الفيديو، يظهر وزير الدفاع وهو يقدم أوسمة لجنود روس أيضا.

وقالت الوزارة إن شويغو استمع إلى تقرير من قائد مجموعة "الشرق" المسلحة، الجنرال رستم مرادوف، موضحة أن وزير الدفاع "أولى اهتماما خاصا بتنظيم الدعم الكامل لقوات المجموعة".

وتأتي هذه الزيارة مع استمرار القتال العنيف للسيطرة على باخوت في منطقة دونيتسك، البلدة التي لا أهمية استراتيجية كبيرة لها لكنها أصبحت رمزا لأن الجانبين يتواجهان منذ أشهر للسيطرة عليها.

وكان يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر شبه العسكرية التي تقف على خط المواجهة في معركة باخموت، أعلن الجمعة أن المدينة "محاصرة عمليا". وقد ظهر في مقطع فيديو ببزة قتالية وبشكل واضح على الجبهة الأوكرانية.

وكان بريغوجين انتقد بشدة في مناسبات عدة قيادة القوات النظامية الروسية التي اتهمها بعدم دعم مقاتلي فاغنر بشكل كافٍ.

وقام شويغو في نهاية كانون الأول/ديسمبر بزيارتين من هذا النوع إلى منطقة "العملية الخاصة" في أوكرانيا.