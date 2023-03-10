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إيلاف من لندن: أعلن قصر باكنغهام الملكي البريطاني، عن منح الملك تشارلز الثالث لقب "دوق إدنبره" لشقيقه الأصغر الأمير إدوارد، وهو لقب والدهما الراحل الأمير فيليب.

وحصل الأمير إدوارد، على اللقب اعتبارا من اليوم الجمعة 10 مارس ويصادف عيد ميلاده التاسع والخمسين. وبعد وفاة الأمير فيليب عام 2021 ، تولى إدوارد العديد من مسؤولياته ، بما في ذلك تطوير جائزة دوق إدنبرة.

وسيحمل إدوارد اللقب لبقية حياته وسيظل أيضًا إيرل فورفار، لكنه سيستخدم دوق إدنبرة لأنه اللقب الأكبر.

صوفي دوقة

ستصبح زوجة الأمير إدوارد، صوفي، كونتيسة ويسيكس السابقة، دوقة إدنبرة، وأصبح ابنهما جيمس، فياسكونت سيفيرن، البالغ من العمر 15 عامًا ، إيرل ويسيكس الجديد.

وجاء في بيان القصر الملكي: "يفخر دوق ودوقة إدنبرة الجديدان بمواصلة إرث الأمير فيليب في تعزيز الفرص للشباب من جميع الخلفيات للوصول إلى إمكاناتهم الكاملة".

وسيكون الأمير إدوارد وزوجته، اليوم في إدنبرة يوم الجمعة، في أول زيارة لهم بألقابهم الجديدة، لحضور حفل استقبال بمناسبة العام الأول من الصراع في أوكرانيا.

ليس وراثيًا

وعلى الرغم من أن العنوان كان وراثيًا في الماضي ، لن يتولى ابنه جيمس الدوقية عندما يموت إدوارد. وقال القصر الملكي إنه بدلا من ذلك سيصبح إيرل ويسيكس وفورفار عندما يعود لقب دوق إدنبرة إلى التاج.

يشار إلى أنه لطالما أراد الأمير الراحل فيليب أن يرث ابنه الأصغر إدوارد لقبه، لكن القرار كان يعود إلى تشارلز، الذي ورث الدوقية لفترة وجيزة بعد وفاة والده، لكنه لم يستخدمها أبدًا.

على الرغم من موافقته على رغبات والده في عام 1999، ورد أن تشارلز الثالث كان مترددًا في تسليم إدوارد اللقب عندما أصبح ملكًا ، لأنه من المعروف أنه يفضل نظامًا ملكيًا مصغرا.

ومن أجل منح اللقب لإدوارد ، كان يتعين على الملك تشارلز أن يصدر براءة اختراع جديدة للرسائل - وهي وثيقة من صاحب السيادة صادرة تحت الختم العظيم للمملكة.

تحديث

تم بالفعل تحديث التغييرات في العناوين على الموقع الرسمي للعائلة المالكة. ويسرد خط الخلافة على الموقع الآن إدوارد باعتباره دوق إدنبرة والثالث عشر في الترتيب، مع ابنه جيمس الرابع عشر في الترتيب، مثل إيرل ويسيكس.

وقد تم الخميس تحديث الموقع لتسمية أبناء الأمير هاري وميغان كأمير وأميرة لأول مرة. ويحتل الأمير آرتشي والأميرة ليليبت المركزين السادس والسابع في ترتيب ولاية العرش على التوالي.