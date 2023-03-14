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إيلاف من لندن: أعلنت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية عن تعيين سفير جديد لصاحب الجلالة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

والسفير الجديد هو إدوارد هوبارت وسيخلف السفير باتريك مودي الذي سينتقل إلى منصب دبلوماسي آخر، سيتولى السيد هوبارت تعيينه خلال مايو 2023.

وكان السفير هوبارت انضم لوزارة الخارجية البريطانية العام 1993 وتولى العديد من المواقع والمهمات طوال السنوات الماضية.

سيرة مهنية

وأورد بيان وزارة الخارجية السيرة الذاتية للسفير المعين لدى امارات، إدوارد هوبارت، وهي على النحو التالي:

من 2017 إلى 2023، تولى مهمة مدير العقارات، مديرية الأمن والشبكات بمقر وزارة الخارجية.

من 2015 إلى 2017، مبعوث الهجرة، وزارة الخارجية

من 2012 إلى 2015، دبي، القنصل العام لجلالة الملك

من 2011 إلى 2012، أبوظبي، نائب رئيس البعثة

2011 وزارة الخارجية، رئيس وحدة ليبيا، ميناد

2010 وزارة الخارجية، القائم بأعمال رئيس قسم المعلومات

من 2007 إلى 2010، وزارة الخارجية، مدير برنامج تكنولوجيا المعلومات، إدارة المعلومات والتكنولوجيا

من 2003 إلى 2007، كوالالمبور، رئيس فريق الدبلوماسية السياسية والاقتصادية والعامة

من 2000 إلى 2003، وزارة الخارجية، رئيس وحدة الوسائط المتعددة، مديرية الخدمات العامة

من 1998 إلى 2000، وزارة الخارجية، مسؤول الدبلوماسية العامة، إدارة المعلومات

من 1995 إلى 1998، هافانا، سكرتير ثالث، لاحقًا، سكرتير ثان، Chancery

من 1993 إلى 1994، وزارة الخارجية، مسؤول مكتب مساعد، ملاوي، زامبيا وزيمبابوي، إدارة أفريقيا (الجنوب)