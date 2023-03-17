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الدول العربية التي نبذت رئيس النظام السوري بشار الأسد تعرض عليه صفقة من شأنها إعادة العلاقات بين دمشق وجزء كبير من الشرق الأوسط مع كبح نفوذ إيران، وفقًا لمسؤولين عرب وأوروبيين.

إيلاف من بيروت: في المحادثات التي قادها الأردن في البداية، اقترحت الدول العربية مساعدات بمليارات الدولارات للمساعدة في إعادة بناء سوريا بعد الحرب الأهلية التي استمرت 12 عامًا وتعهدت بالضغط على الولايات المتحدة والقوى الأوروبية لرفع العقوبات عن الأسد، على حد قول المسؤولين. في المقابل، يشارك الأسد السلطة مع المعارضة، ويقبل بقوات عربية لحماية اللاجئين العائدين، ويقمع تهريب المخدرات، ويطلب من إيران التوقف عن توسيع وجودها في البلاد، على حد قول المسؤولين.

وقال مستشار للحكومة السورية ومسؤولون عرب ومسؤولون أوروبيون مطلعون على المحادثات إن المحادثات في مرحلة مبكرة، ولم يُظهر الأسد أي اهتمام بالإصلاح السياسي أو استعداد لاستقبال القوات العربية. إضافة إلى ذلك، لم تُظهر القوى الغربية أي ميل لإنهاء العقوبات الصارمة على انتهاكات سوريا لحقوق الإنسان. لكن الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا، وقتلت 6000 شخص في سوريا، أعطت زخمًا للمحادثات حيث يسعى الأسد للاستفادة من الكارثة الإنسانية لتقليل عزلته.

دعم سعودي

قال المسؤولون إن ما يعزز المحادثات هو دعم السعودية، أقوى دولة عربية ومن بين أولئك الذين قاوموا التقارب مع الأسد بشدة. في الشهر الماضي، دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى إنهاء الوضع الراهن بشأن سوريا للسماح بالرد على أزمتها الإنسانية طويلة الأمد. وافقت السعودية مؤخرًا على استعادة العلاقات مع إيران في صفقة بوساطة الصين، ما يشير إلى أن المملكة منفتحة على تغيير المسار في الاصطفاف الجيوسياسي للمنطقة. قد يكون الانفراج حول الأسد أحد أكثر الأمثلة جرأة على إعادة الاصطفاف الواسع الجارية في الشرق الأوسط.

كان الجيران العرب يعيدون بناء العلاقات ببطء مع سوريا لعدة سنوات، حيث قام الأسد، بمساعدة روسيا وإيران، بصد المتمردين الذين كادوا أن يطيحوا به. تسيطر حكومة الأسد الآن على جزء كبير من البلاد، باستثناء جزء من الأراضي الشمالية الشرقية التي يسيطر عليها الأكراد وآخر منطقة يسيطر عليها المتمردون في إدلب.

علقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا في عام 2011 وفرضت عقوبات على حملة الأسد الوحشية ضد الاحتجاجات التي بدأت خلال انتفاضة الربيع العربي وسرعان ما تحولت إلى مقاومة مسلحة. كما فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات صارمة على الحكومة السورية والشركات المرتبطة بعائلة الأسد. الآن، ستكون إعادة الاندماج المحتملة لسوريا في المنطقة الأوسع وإعادة بنائها على جدول أعمال القمة العربية المقبلة في وقت لاحق من هذا العام في المملكة العربية السعودية، وفقًا لمسؤولين أوروبيين وعرب.

نتائج عكسية

في حين أن العديد من المسؤولين العرب ما زالوا يحتقرون الأسد وأفعاله، فإنهم يقولون إن السياسات الدولية التي تعزل سوريا تثبت أنها تأتي بنتائج عكسية مع مرور الوقت، مما يعزز نفوذ إيران في المنطقة.

سيساعد تحسين العلاقات مع الأسد على تقليل نفوذ إيران على أحد حلفائها الرئيسيين في المنطقة، كما يقول أشخاص مطلعون على تفكير بعض الدول العربية.

في الأسابيع الأخيرة، أرسل الأردن ومصر وزيري خارجيتهما إلى دمشق في أول زيارة دبلوماسية لهما منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011. وجعلت الإمارات العربية المتحدة إعادة الأسد إلى الحظيرة العربية أولوية. استضاف رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الزعيم السوري في أبو ظبي في العام الماضي وتقوم الشركات الإماراتية بدراسة إمكان ممارسة الأعمال هناك. قال مسؤول إماراتي إن بلاده ترى "حاجة ملحة لتعزيز الدور العربي في سوريا، ويجب تسريع البحث عن حل سياسي للأزمة في سوريا لتجنب عودة الإرهاب والتطرف، اللذين انتشرا خلال الصراع المستمر في سوريا".

يتمتع الأسد ببعض النفوذ في المفاوضات التي تسعى للحصول على مساعدة مالية من الدول العربية لأن سوريا هي المنتج والمهرب الرئيسي لمخدر غير مشروع ومسبب للإدمان يسمى الكبتاغون والذي أصبح المخدر المفضل في الشرق الأوسط. أثار مسؤولون من السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن مسألة الكبتاغون في اتصالات مع نظرائهم السوريين قبل الزلزال، كما قال مسؤولون أوروبيون ومسؤولون من الشرق الأوسط.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة كتبها بيونوا فوكون وسمر سعيد ونشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال"