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إيلاف من لندن: بينما يأمل فلاديمير بوتين في حشد دعم الرئيس الصيني، تتخذ الدول الغربية خطوات دبلوماسية خاصة بها في لندن، باستضافة لقاء وزراء العدل في العالم.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير العدل البريطانيدومينيك راب إن وزراء العدل عازمون على "محاسبة مجرمي الحرب على الفظائع التي ارتكبت في أوكرانيا".

وسيكون على أجندة اجتماع لندن زيادة الدعم للمحكمة الجنائية الدولية ، بعد إصدار مذكرة توقيف بحق السيد بوتين يوم الجمعة، متهمة إياه بتحمل المسؤولية الشخصية عن اختطاف أطفال من أوكرانيا.

توفير التمويل

وقال وزير العدل دومينيك راب إن الحكومة ستواصل توفير التمويل والخبرة للمحكمة حتى "يتم تحقيق العدالة".

وقال "نجتمع اليوم في لندن متحدون في قضية واحدة لمحاسبة مجرمي الحرب عن الفظائع التي ارتكبت في أوكرانيا خلال هذا الغزو غير العادل وغير القانوني وغير المبرر".

وافتُتح المؤتمر بخطابات من وزير العدل الأوكراني دينيس ماليوسكا والمدعي العام أندريه كوستين، إلى جانب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

قذائف مدفعية

وفي غضون ذلك، من المتوقع أن توقع عدة دول في الاتحاد الأوروبي اتفاقية في بروكسل لشراء قذائف مدفعية من عيار 155 ملم بشكل مشترك لأوكرانيا.

وهذه الذخيرة مهمة للدفاع الأوكراني عن مدينة باخموت الشرقية ، حيث أطلق الجانبان آلاف الصواريخ في محاولة لتحريك خط المواجهة المميت.

وقال المحلل العسكري الأوكراني أوليه زدانوف في تعليقات على موقع يوتيوب "لا توجد وسيلة لمعرفة النتيجة في الوقت الحالي، الجبهة ديناميكية بطبيعتها".