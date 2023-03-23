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خط الأشجار يختفي تدريجياً بينما نقترب نحو المواقع الروسية على مشارف بلدة فيليكانوفوسيلكا الصغيرة.

جيما ، جندي مشاة في الجيش الأوكراني يعمل ضمن لواء الدبابات المنفصل الأول ، يسير بحذر على طول الطريق الذي داسته أحذية الجيش خلال الربيع. خط الصفر - الخندق الأخير - ينتظرنا. القوات الروسية على بعد 700 متر فقط. إلى الشمال في باخموت، وكان الأوكرانيون يفقدون الأرضهناك. ولكن هنا في جنوب مقاطعة دونيتسك، تقف الدبابات الأوكرانية وجنود المشاة بثبات.

على الرغم من أشهر من الهجمات الروسية الشرسة، يقول جيما إن لواء الدبابات خسر أقل من 10 أميال من الأراضي. ويقول إن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة.

إنها منطقة منكوبة ، حيث الخنادق مكشوفة لنقاط المراقبة الروسية وطائرات الاستطلاع دون طيار. على خط المواجهة هذا، تراقب العيون الروسية دائماً، في انتظار فرصة للهجوم.

بينما نجتاز خنادق المشاة، يبدأ العشب في الاختفاء، ويحل مكانه الطين وحفر القنابل. تناثرت الألغام والقذائف، التي لم تنفجر، على الأرض. بالإضافة إلى أغصان الأشجار الجافة المترامية منذ الشتاء. يقول جيما: "كانت هناك معركة بالدبابات هنا مؤخرًا ، وقمنا بدحرهم".

جندي من قرية مجاورة، يتواجد في خندق يجرف تربة حمراء ناعمة، بالكاد تصدر صوتاً. ويمكن سماع صوت إطلاق نار آلي.

جيما يبلغ من العمر 22 عامًا فقط، وهو من مدينة كريمنشوك الصناعية المركزية. كان يعمل في مصنع للبتروكيماويات قبل الحرب ، وكالعديد من الجنود الذين يقاتلون هنا، بالكاد بدأ يعيش مرحلة شبابه. عند سؤاله عمّا يقوله لعائلته، يجيب: "ليس لدي عائلة بعد. لدي أمي - ليس لدي أي شخص آخر في الوقت الحالي." يتصل بالمنزل مرتين في اليوم، صباحًا ومساءً. "إنها لا تعرف الكثير - أنا لا أخبرها بكل شيء،" يقول بصوت خافت.

هناك خلاف بين الجنود حول ما يطلقه الروس. يمكن أن تكون نيران دبابات أو قذائف هاون أو قنابل يدوية تستهدف المواقع الأوكرانية - أو مزيجاً من الثلاثة. يدخل جندي ملتح، متسخ بعد خدمة أيام في الجبهة، ويقوم بحركة دائرية بإصبعه. طائرة روسية دون طيار تحلق فوقنا. حتى هنا، هناك حالة من عدم اليقين . يمكن أن تكون الطائرة مسلحة، أو يمكن أن تكون طائرة استطلاع دون طيار. ليس هناك ما يجب فعله سوى الانتظار حتى ينتهي وابل القصف، أو يحل الظلام.

أترك الرجال بعد غروب الشمس مباشرة. دبابات اللواء تطلق النيران على الروس الآن ، ومع عودتي، تتخذ مجموعة جديدة من الجنود مواقع على طول الخنادق. أنا حذر بينما يتلاشى الضوء في المكان الذي أخطو فيه، وأتذكر الألغام المضادة للأفراد المنتشرة على الطريق.

تهيمن الدبابات والمدفعية هنا، حيث تنشط دبابات T64 الأوكرانية الصنع كل يوم. "الدبابات مثل الأخ الأكبر للمشاة" ، كما يقول قائد الدبابة سرحي. "عندما يتأذى المشاة ، تأتي الدبابات. لكن المشكلة هي أننا لا نستطيع أن نأتي دائمًا."

أعضاء لواء الدبابات المنفصلة الأول هم من أكثر الألوية ترقية عسكرية في الجيش. ينتظر قائد اللواء العقيد ليونيد خودا وصول الدبابات الغربية، بما في ذلك الدبابات البريطانية تشالنجر 2، وقد أرسل بالفعل رجالًا للتدرب على دبابات ليوبارد الألمانية.

يقول إن العدو "له هدف مختلف تمامًا". "نحن نحمي دولتنا وأرضنا وأقاربنا ولدينا دافع مختلف. لا يستطيعون الخروج من المأزق. وتقول القيادة الروسية، إنه لا مكان لخطوة إلى الوراء. لأن التراجع يعني السجن، ويعني الإعدام. لذا فهم يمضون قدمًا مثل شاة للذبح ".

في فبراير/شباط ، حاول الروس اختراق خط الجبهة على بعد 30 كيلومترًا ، وهي خطوة جريئة من شأنها أن تعرّض بقية دونيتسك غير المحتلة للخطر. انتهى التقدم بكارثة، بمقتل المئات من الروس، وفقدان العشرات من دباباتهم، وإبادة لواء مدرع بالكامل.

واستذكر الكولونيل ليونيد خودا إحدى الهجمات التي وقعت في فبراير / شباط حول بلدة فوهليدار على بعد 13 كيلومترًا ، ووصفها بأنها "عمل يائس". ويقول إن لواء العدو تم القضاء عليه بالفعل. لكنهم بدأوا مؤخرا في تغيير التكتيكات.

الجزء الأكبر من دونباس يذكّر بعصر الثورة الصناعية. حيث تهيمن المصانع الكبيرة المهجورة وأكوام ركام المعادن الضخمة على المناظر الطبيعية.

قبل الحرب، كانت المدينة تحتوي على مدرسة حديثة، ومركز إطفاء نظيف، وروضة أطفال من ثلاثة طوابق. كل تلك المعالم أصبحت بائسة الأن.

قادنا سائق الجيش إلى البلدة عبر منحنيت لتفادي سقوط صاروخ في الطريق الرئيسي. سقطت قذيفة روسية أخرى في حي قريب، مرسلة قوساً طويلاً من التراب إلى السماء الرمادية. نمر مسرعين عبر المنازل والبيوت الصغيرة في البلدة ، وعلى الرغم من أن الدمار واضح، إلا أن هذه كانت مدينة مزدهرة قبل الحرب كما يبدو.

كان يعيش هنا حوالي 10000 شخص - والآن هناك أقل من 200. "فقط الفئران والقطط والكلاب ترتع هنا الآن وهم يختبئون أيضًا من القصف" ، كما قال أحد الجنود في السيارة.

في أحد الملاجئ قابلت إيرينا بابكينا ، معلمة البيانو التي تحاول تجميع الخيوط المتبقية من بلدتها. بشعرها الأحمر المتوهج ، أصرّت على البقاء في المدينة. حيث يعيش بضع عشرات من السكان في مأوى بارد ورطب، وتساعد إيرينا في رعاية كبار السن.

ووصفت إيرينا ما حدث للبلدة بأنه أقرب إلى شعور "بالحزن". تقول: "لقد كان مكانًا جميلًا". "إنه الآن مدعاة للحزن ، حزن على ما كان عليه الحال ، وحزن على ما هو عليه الآن."

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غالبًا ما تضيف القنابل الروسية حزناًإلى جبل الحزن الذي يشعر به السكان. في ملجأ القبو ذي الإضاءة الخافتة والذي تتم تدفئته بواسطة الحطب ، أسمع صوتًا. ماريا فاسيليفنا البالغة من العمر 74 عامًا تجلس بمفردها على السرير.

قبل أن تعرفنا إيرينا عليها ، تهمس: "من الصعب عليها الكلام ، قتل زوجها بشظية مؤخرًا".

ماريا تأخذ يدي. تقول: "أوه أنت بارد" ، وتدفئهما بين يديها.

كان زوجها ، سيرجي ، 74 عامًا ، مريضًا جدًا لدرجة إنه لم يتمكن من القدوم إلى الملجأ ، وبقي في المنزل حتى مع سقوط القنابل الروسية على الحي.

قالت لي بصوت رقيق ، "لقد نزف حتى الموت بين عشية وضحاها. كنت هنا وكان هو في المنزل. أتيت إلى هنا في الصباح، لقد دفنوه وهذا كل شيء." لقد تزوجا منذ 54 سنة.

قبل أن أغادر ، تأخذني إيرينا عبر مدرسة المدينة. تناثر الحطام في ممراتها المطلية باللون البنفسجي، وتطايرت النوافذ بفعل القنابل الروسية. لا تزال سترات الأطفال معلقة في أماكنها، بينما تناثرت زينة عيد الميلاد على الأرفف.

على جدار فوق مبرّد أزرق شاحب ، تظهر صورة جماعية لفريق كرة القدم للأطفال وهم يحتفلون بالفوز. خارج النافذة ، تشوهت إطارات التسلق المجاورة بسبب القصف. يبرز ذيل صاروخ روسي لم ينفجر من أسفلت الملعب.

تجلس إيرينا أمام بيانو للعزف. ولكن لم تستطع عزف أي نغمة ، فقد تضرر البيانو بشدة. ليس لديها موسيقى لتعزفها وليس لديها أطفال لتعليمهم. تم إجلاء آخرهم قسرا من المدينة من قبل الشرطة الشهر الماضي ونقلهم إلى مكان أكثر أمنا. كانت ابنتها من بينهم.

تقول: "لا يوجد سوى أصوات القذائف". "المدرسة تحطمت ، والآلات دمرت، لكن سنعيد بناءها ، وستسمع الموسيقى مرة أخرى - إلى جانب ضحك الأطفال."

هذه هي الروابط التي تربط الناس هنا ، سواء كانوا مدنيين أو جنودا. إن الإصرار على المقاومة هوالسلاح الدائم في ترسانة أوكرانيا ، وهو أمر حيوي لبقاء البلاد، مثل أي دبابة مدرعة أو خندق مشاة.