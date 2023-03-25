قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: من المتوقع أن تعلن الحكومة البريطانية عن خطط لبدء نقل المهاجرين من الفنادق إلى القواعد العسكرية أو حتى العبارات النهرية التي يحتمل أن تكون مهجورة في غضون أسابيع.

وأشار وزراء في الحكومة بالفعل إلى أنهم يريدون إنهاء استخدام الفنادق كسكن لطالبي اللجوء. ومن غير المرجح أن يتم تطبيق الاقتراحات السابقة لاستخدام معسكرات العطلات وقاعات الطلاب.

قانون الهجرة

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه نواب حزب المحافظين لشن تمرد ضد قانون الهجرة غير القانوني الذي يستعد رئيس الوزراء إصداره ريشي سوناك الأسبوع المقبل.

ووقع عدد من كبار نواب حزب المحافظين والوزراء السابقين تعديلاً من شأنه أن ينزع أي دور للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من عملية المملكة المتحدة للتعامل مع الهجرة غير الشرعية.

وتم طرح التغيير من قبل السكرتير السياسي السابق لبوريس جونسون داني كروغر ويدعمه عدد من النواب بما في ذلك السير إيان دنكان سميث والسير جون ريدوود وسيمون كلارك.

وستتم مناقشة قانون رئيس الوزراء من قبل مجلس العموم يومي الاثنين والثلاثاء مع تقارير بأنه سيجتمع مع متمردين محتملين في الأيام المقبلة.

وقالت مصادر حكومية إنه من المتوقع الإعلان عن إقامة فندقية في غضون أسابيع.

معارضة

وتأتي هذه الأخبار بعد أن قوبلت خطط لإيواء طالبي اللجوء في قاعدة للقوات الجوية الملكية في لينكولنشاير بمعارضة من السكان المحليين والسياسيين والمؤرخين.

ويمكن إيواء حوالي 1500 طالب لجوء في منشأة قاعدة سلاح الجو في سكامبتون المهجورة الآن.

والمطار العسكري، الذي أغلق العام الماضي، هو المقر السابق لفريق عرض الأكروبات الجوي السهام الحمراء The Red Arrows وطائرات دامبستر Dambusters - السرب الذي نفذ إحدى أشهر الغارات الجوية في الحرب العالمية الثانية.

ويمكن أن يشتمل الاقتراح على خطة بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني لتحويل القاعدة إلى موقع تراثي تم إلغاؤه.

خطأ فادح

ووصف قرار إيواء طالبي اللجوء في ثكنات الجيش أثناء الوباء بأنه "خطأ فادح في التقدير" بعد تفشي فيروس كورونا.

وقال كبير المفتشين ديفيد بولت في تقرير أبريل 2021 إن الظروف في ثكنة نابير في فولكستون وكينت وبنالي كامب في ويلز كانت "غير مقبولة تمامًا" وتمثل "إخفاقات خطيرة من جانب وزارة الداخلية".

ووصف المفتشون الثكنات العقابية في بيمبروكشاير بأنها "فقيرة ومتداعية وغير مناسبة". وقالوا: "لحسن الحظ تم إغلاق أبوابها وتم نقل الناس إلى أماكن إقامة أكثر ملاءمة.

وقال المفتشون: "التقارير عن خطط لنقل طالبي اللجوء إلى قواعد الجيش في غضون أسابيع تظهر مرة أخرى أن حكومة المحافظين هذه مدفوعة بالقسوة وليس نتائج السياسات."