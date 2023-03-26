قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: بعد أن واجه الأمير هاري انتقادات لقتله 25 من طالبان، يستعد فنان روسي لعرض لوحة تظهر دمًا تبرع به أفغان، إلى جانب لقطات لدوق ساسكس على واجهة كاتدرائية القديس بولس في لندن.

وقال الفنان الروسي أندريه مولودكين إنه سيعرض منحوتة تظهر الدم الذي تبرع به الأفغان إلى كاتدرائية القديس بولس في الأيام المقبلة، إلى جانب لقطات لدوق ساسكس.

وكان هاري، النجل الثاني للعاهل البريطاني، واجه انتقادات لأنه كشف في مذكراته أنه قتل 25 من مقاتلي طالبان أثناء خدمته في أفغانستان، وكتب أنه "لم يكن عددًا يملأني بالرضا، ولكنه لا يحرجني".

قطع شطرنج

كما اعترف الأمير بأنه لم يفكر في أولئك الذين قتلهم على أنهم "أشخاص"، ولكن بدلاً من ذلك "قطع شطرنج" تم نزعها من اللوح.

وقال مولودكين لشبكة (سكاي نيوز) إن تصريحات هاري جعلته "غاضبًا جدًا جدًا" وأن فكرة مشروعه هي "غمر كاتدرائية القديس بولس في دماء الشعب الأفغاني".

وقال: "لقد قرأوا أنهم مجرد" شخصيات شطرنج "... بالنسبة لبعض الأمير الذي يصطاد بواسطة طائرات الهليكوبتر، بدا الأمر وكأنه رحلة سفاري. لا أدري كيف قالها، إنهم بالنسبة له مثل لعبة كمبيوتر؟"؟

أضاف مولودكين أن أربعة أفغان في كاليه قد تبرعوا بالفعل بالدم من أجل التمثال وأن خمسة أفغان آخرين في المملكة المتحدة سيتبرعون عندما يتم تنفيذ اللوحة قبل نهاية مارس الحالي.

وقال الفنان إن حوالي 1250 مليلتر من الدم ستستخدم في العمل الفني بعد أن يتم أخذها من المتبرعين من قبل ممرضة مسجلة ، وحفظها في الثلاجة ثم "ضخها" في تمثال النبالة الملكي.

وشرح كيف سيعمل المشروع: "ستذهب الدماء في شعار النبالة الملكي، وستنتشر هناك. سيتم عرضه على الكاتدرائية - لذلك ستكون الكاتدرائية بأكملها في دماء الشعب الأفغاني".

عرض شريط هاري

وقال مولدوكين إنه سيتم أيضًا عرض مقطع فيديو يظهر الأمير هاري في الكاتدرائية.

أضاف مولودكين أنه سيحاول أخذ دماء الأفغان داخل الكاتدرائية، حيث تزوج والدا هاري ، الملك تشارلز وديانا، لكنه لم يتقدم للكنيسة للحصول على إذن. واضاف: "أعتقد أنه في الكنيسة ، يمكنك التبرع بالدم، إنها كاتدرائية - إنها للجميع. يمكن للجميع القدوم إلى هناك للصلاة. التبرع بالدم ، هو نوع من الصلاة."

واتصلت قناة (سكاي نيوز) بكاتدرائية القديس بولس للتعليق لكنها لم تتلق ردًا.

وقال مولودكين، الذي كان يخدم في جيش الاتحاد السوفياتي، إنه شرح لجميع المتبرعين الأفغان سبب تبرعهم بالدم. ولدى سؤاله عن شعورهم بشأن تصريحات هاري ، أجاب: "أعتقد أنهم غاضبون للغاية".

أضاف: "حتى في الجيش، تخاف من المشاركة في إطلاق النار على الآخرين .. أنت متوتر للغاية. لكنه يعتقد أنها لعبة فيديو".

بوتين والدم

وكان مولودكين، الذي يعيش الآن في جنوب فرنسا، عناوين الصحف العام الماضي بعد أن أنتج منحوتة تظهر صورة فلاديمير بوتين مليئة بالدم التي تبرع بها مقاتلون أوكرانيون. وقال لشبكة سكاي نيوز: "الآن لا يمكنني العودة إلى روسيا".

ويعتقد أنه سيواجه السجن بسبب أعماله الفنية إذا عاد إلى وطنه بموجب قوانينه الحالية. وقال: "لا يمكنني الذهاب إلى هناك بينما لا يزال [بوتين] يتمتع بالسلطة ، لكنني أعتقد حقًا أنه من غير الممكن الاستمرار على هذا النحو".

رمز القوة

وقال مولودكين إنه "عمل بدم الإنسان لمدة 15 عامًا" والمنحوتات التي يصنعها "تمثل رمزًا للقوة" ، مضيفًا: "ثم إن الأشخاص الذين يسيئون استخدام هذه القوة ، أطلب منهم التبرع بالدم من أجل هذا".

وكانت تعليقات الأمير هاري في كتابه انتقادات من كبار الشخصيات العسكرية، حيث ورد أن الأدميرال لورد ويست - الرئيس السابق للبحرية الملكية - وصف الأمير بأنه "غبي جدًا".

ودعا مسؤولون في طالبان إلى محاكمة هاري، وقال زعيم بارز في الجماعة إن المسلحين الذين قتلهم "ليسوا قطع شطرنج، إنهم بشر".

رد هاري

رداً على الانتقادات ، قال هاري لمضيف برنامج Late Show ستيفن كولبير إنها "كذبة خطيرة" أن يقول إنه "تفاخر بطريقة ما" بعدد الأشخاص الذين قتلهم في أفغانستان.

وكان دوق ساسكس شارك في جولتين قتاليتين في أفغانستان خلال الفترة التي قضاها في الجيش، بما في ذلك جولة واحدة بين عامي 2012 و 2013 عندما عمل كطيار مساعد لطائرة هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي.