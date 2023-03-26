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ايلاف من لندن : أعلنت رئاسة اقليم كردستان العراق الشمالي الاحد عن تحديد 18 نوفمبر المقبل موعدا لاجراءات انتخابات برلمان الاقليم في دورته السادسة.

وقال دلشاد شهاب، المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان، خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة أربيل عاصمة الاقليم اليوم، وتابعته "ايلاف"، إن رئاسة إلاقليم حددت يوم 18 نوفمبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات البرلمان الجديدة، بناء على المادة رقم 1 لسنة 2005 المعدلة من قانون الانتخابات. وكانت آخر انتخابات قد شهدها الاقليم في عام 2018.

وطالب جميع القوى السياسية بالعمل على حل كل المشاكل التي تتعلق بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وغيرها من المتطلبات الكفيلة بانجاح الانتخابات.

واشار الى ان رئاسة الاقليم ملتزمة الحفاظ على حقوق المكونات في الانتخابات، ويجب ألّا يتم فرض أي قرار عليها. وأكد تطلع الاقليم الى دعم الأمم المتحدة لإنجاح عمليته الانتخابية المنتظرة.

اتفاق

وكانت الاحزاب الكردية الرئيسية وعددها سبعة قد توصلت في الاسبوع الماضي الى اتفاق يقضي بإجراء الانتخابات وفق أربع دوائر انتخابية، حيث ستكون كل محافظة من محافظات الاقليم الاربع دائرة انتخابية واحدة، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، مع اعتماد وثائق الناخبين الموجودة لدى مفوضية الانتخابات الاتحادية في بغداد، وتفعيل مفوضية الانتخابات الخاصة في الإقليم.

ووقع الاتفاق احزاب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني

والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالباني، إضافة الى حركة التغيير والاتحاد الإسلامي وجماعة العدل والحزب الشيوعي الكردستاني وحزب العمال والكادحين.

وانشئ برلمان اقليم كردستان في عام 2009، ويضم 111 عضوا، ويتكون من مجلس له ثلاث وظائف رئيسية: بحث ودراسة مشاريع القوانين الجديدة ومتابعة سياسة إدارة الحكومة المحلية ومناقشة القضايا والمشاكل المهمة التي تخص اقليم كردستان العراق.

يتمتع إقليم كردستان العراق الذي يبلغ سكانه نحو 4 ملايين نسمة بحكم ديمقراطي برلماني مع حكم برلمان إقليمي يتكون من 111 مقعدًا.

الرئيس الأول للإقليم هو مسعود بارزاني والذي انتخب في بداية عام 2005 وأعيد انتخابه في عام 2009، فيما انتخب الرئيس الجديد لاقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في يونيو 2019.