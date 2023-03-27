قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



كييف (أوكرانيا): قتل شخصان على الأقل وأصيب 29 آخرون بجروح جراء قصف روسي على مدينة سلوفيانسك في شرق أوكرانيا، بحسب ما أعلن الحاكم الإقليمي الإثنين.

وكتب بافلو كيريلنكو على فيسبوك "هناك قتيلان و29 جريحاً في سلوفيانسك، وتضررت مبانٍ إدارية ومكاتب بالإضافة إلى خمس بنايات وسبعة منازل"، موضحاً أنّ القوات الروسية "ضربت وسط المدينة قرابة الساعة 10,30 (07,30 بتوقيت غرينتش) بصاروخين من طراز اس-300".

وأفاد كيريلنكو أن بلدة أخرى في منطقة دونيتسك وهي دروجكيفكا، استُهدفت أيضاً بهجوم.

وأوضح "أصاب صاروخان من طراز اس-300 دار الأيتام في دروجكيفكا ودمرته بشكل شبه كامل" مضيفاً أنه وفقاً للمعلومات الأولية لم تقع إصابات.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي "يوم آخر بدأ بإرهاب روسيا الاتحادية. الدولة المعتدية قصفت سلوفيانسك".

وتابع "على العدو أن يعرف: أوكرانيا لن تصفح عن التعذيب الذي يتعرض له شعبنا وعن الذين يتسببون بسقوط قتلى وبكل هذه الجراح".