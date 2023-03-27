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إيلاف من لندن: فاز حمزة يوسف في معركة قيادة الحزب الوطني الاسكتلندي SNP ومن المقرر تسميته كوزير أول جديد في اسكتلندا، خلفا لنيكولا ستيرجن.

وحصل يوسف (38 عاما) وهو مسلم من أسرة باكستانية مهاجرة، على 26،032 صوتًا ، مقارنة بـ 23،890 لمنافسته كيت فوربس. واحتاج التصويت إلى تحديد التفضيلات الثانية ، حيث لم يحصل أي من المرشحين الثلاثة على أكثر من 50 ٪ من خيارات التفضيل الأولى.

وفي الجولة الأولى ، تلقت السيدة فوربس 20559 ، والسيد يوسف 24336 ، وآش ريغان 5599. وفي المجموع ، كان 72169 شخصًا مؤهلين للتصويت، ولكن تم الإدلاء بـ 50494 بطاقة اقتراع صالحة - ورفض ثلاثة آخرون.

معركة التنافس

وكانت معركة التنافس على قيادة الحزب الوطني الاسكوتلندي، اندلعت بعد استقالة ستيرجن المفاجئة الشهر الماضي. وسيواجه حمزه يوسف الفائز الآن تصويتًا في برلمان اسكوتلندا (Holyrood) غدًا الثلاثاء، قبل أن يتم تأكيده رسميًا كوزير أول.

ويمكن أيضًا ترشيح أي عضو من نواب الحزب الوطني من أي طرف. بعد خطابات موجزة، وسيصوت نواب الحزب لمرشحهم المفضل.

وفي حالة عدم تمكن البرلمان الاسكتلندي غير المحتمل من انتخاب وزير أول في غضون 28 يومًا، سيتم إجراء انتخابات.

وقال حمزة يوسف، ي كلمة بعد فوزه محديد أولوياته ، إنه "مصمم" على تحقيق الاستقلال لاسكتلندا، "معًا كفريق" مع الحزب الوطني الاسكتلندي.

وأضاف: "خلال الأسابيع الخمسة الماضية ربما كنا متنافسين أو مؤيدين لمرشحين مختلفين ، لكن اعتبارًا من اليوم - لم نعد فريق حمزة أو آش أو كيت (منافستاه)، نحن فريق واحد ، وسنكون الفريق ، وسنكون الجيل الذي يسلم الاستقلال لاسكتلندا".

تحقيق الاستقلال

وتابع القول: "حيثما تكون هناك انقسامات للشفاء، يجب أن نفعل ذلك ونفعل ذلك بسرعة لأن لدينا وظيفة يتعين علينا القيام بها وكحزب نحن في أقوى حالاتنا عندما نتحد ، وما يوحد هو هدفنا المشترك المتمثل في تحقيق الاستقلال لأمتنا. "

وذهب السيد يوسف ليقول: "شعب اسكتلندا بحاجة إلى الاستقلال الآن أكثر من أي وقت مضى ، وسنكون الجيل الذي يوفره".

ووجه يوسف الشكر زوجته نادية وأولاده مايا وأمل، على دعمهم الدائم، كما شكر نيكولا ستيرجن على "خدمتها المتفانية".

وقال: "أشعر بأنني أكثر الرجال حظًا في العالم"، وأضاف يوسف مخاطبًا المجتمعين في إدنبرة ، إنه من "الصعب" العثور على الكلمات لوصف "فقط كم يشرفني أن أعهد إلي من قبل عضويتنا في الحزب الوطني الاسكتلندي بأن أكون الزعيم القادم للحزب - وأن أكون على أعتاب وزير بلدنا القادم ".

الأكثر حظاً

وقال يوسف إنه يشعر بأنه "الرجل الأكثر حظًا في العالم" ليكون زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي - وهو حزب انضم إليه قبل 20 عامًا.

وأضاف: "إن خدمة بلدي كوزير أول سيكون أعظم امتياز وشرف في حياتي ، إذا قرر البرلمان انتخابي غدًا كأول وزير في اسكتلندا".

وقال زعيم الحزب الوطني الاسكوتلندي الجديد إنه سيعمل "كل دقيقة من كل يوم لكسب واستعادة احترامك وثقتك يا شعب اسكوتلندا".

لا وعود فارغة

وتابع: "سأفعل ذلك من خلال معاملتك ، يا شعب اسكتلندا ، باحترام. لن تكون هناك وعود فارغة ، ولا مقاطع صوتية سهلة عندما تكون القضايا التي أمامنا صعبة ومعقدة ، لأن الحكومة ليست سهلة ولن أتظاهر إنها كذلك".

وأكد: "ستكون أولويتي العاجلة هي الاستمرار في حماية كل اسكتلندي بقدر ما نستطيع من الضرر الناجم عن أزمة تكلفة المعيشة ، واستعادة وإصلاح خدمات الصحة العامة NHS وغيرها من الخدمات العامة الحيوية ، لدعم اقتصاد الرفاهية لدينا وتحسين الحياة فرص الناس في جميع أنحاء بلادنا ".