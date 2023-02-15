قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: وجه رئيس الوزراء البريطاني الشكر للوزيرة الأسكوتلندية الأولى نيكولا ستيرجن التي أعلنت استقالتها اليوم الأربعاء، على "خدمتها الطويلة".

وقال ريشي سوناك: "شكري لنيكولا ستيرجين على خدمتها الطويلة. أتمنى لها كل التوفيق في خطواتها التالية. وسنواصل العمل بشكل وثيق مع الحكومة الاسكتلندية في جهودنا المشتركة لتقديم المساعدة للناس في جميع أنحاء اسكتلندا".

هوس الاستقلال

وعلى صلة، قال وزير اسكتلندا في الحكومة البريطانية أليستر جاك إن الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم في إدنبرة يجب أن يتخلص الآن من "هوس الاستقلال المثير للانقسام''.

وأشاد الوزير جاك، النائب عن حزب المحافظين في مجلس العموم، بالزعيمة المنتهية ولايتها نيكولا ستيرجن.

وقال: "إنني أقدر بشكل خاص العمل الذي قامت به لمساعدتنا في تقديم ميناءين حرين جديدين في اسكتلندا، مما يوفر آلاف الوظائف وملايين الجنيهات من الاستثمار".

وأضاف وزير اسكوتلندا: "ستتاح للوزير الأول الجديد فرصة حقيقية لإعادة تركيز الحكومة الاسكتلندية على ما تم انتخابهم للقيام به - تحسين الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم التي يعتمد عليها الناس والتي تعتبر حيوية لنجاح اسكتلندا في المستقبل".



وقال جاك: "استقالة سترجن تمثل فرصة طيبة للحكومة الاسكتلندية لتغيير مسارها ، والتخلي عن هوسها المثير للانقسام بالاستقلال. أريد أن أرى حكومة اسكتلندية تعمل جنبًا إلى جنب مع حكومة المملكة المتحدة لتحقيق إمكاناتنا الكاملة كدولة".

استقالة مفاجئة

وكانت الوزيرة الأولى أول وزيرة في اسكتلندا، نيكولا ستيرجن أعلنت استقالتها في شكل مفاجىء من مقرها الرسمي في إدنبرة الأربعاء، قائلة إن الوظيفة "تؤثر عليك وعلى كل من حولك".

وقالت إنها كانت "أفضل وظيفة في العالم" والتي "استدامتها وألهمتني في الأوقات الجيدة وفي أصعب الأوقات في أصعب أيام حياتي".

لكن السيدة ستيرجن قالت إنها تعتقد أن جزءًا من "الخدمة الجيدة سيكون معرفة غريزيًا تقريبًا عندما يحين الوقت" للتنحي، مضيفة: "في رأسي وفي قلبي أعلم أن الوقت الآن ، وأنه مناسب لي وحزبي ومن أجل الوطن".

وأكدت أنها ستبقى في المنصب حتى يتولى شخص آخر المسؤولية.

زعيمة لا تصدق

وفي أول رد فعل من إدنبرة، قالت أليسون ثيوليس، عضوة البرلمان عن الحزب الوطني الاسكتلندي ، إنها "منزعجة تمامًا" من الأخبار ، مضيفة: "كانت نيكولا زعيمة لا تصدق".

ووصف زميلها في الحزب، النائب ستيوارت ماكدونالد، السيدة ستيرجن بأنها "أفضل موظف حكومي في عصر انتقال السلطة" وستكون "خسارة فادحة" للدولة والحزب.

ووصفتها كريستين أوزوالد، عضوة برلمانية أخرى في الحزب الوطني الليبرالي ، بأنها "رائعة" ، مضيفة: "لقد كنا محظوظين جدًا لوجود شخص لديه مواهبه في القيادة. أنا آسف جدًا لأنها تتنازل."



وقادت السيدة ستيرجن الحزب الوطني واسكوتلندا منذ عام 2014 بعد أن تسلمت منصب سلفها ، أليكس سالموند ، مما يجعلها أطول وزيرة أولى في الخدمة منذ انتقالها إلى برلمان اسكوتلندا (هوليرود).

نجاحات

كوزيرة أولى، حققت ستيرجن نجاحًا انتخابيًا في كل اقتراع وواصلت الضغط من أجل استقلال اسكتلندا، حيث قامت بحملة لإجراء استفتاء ثانٍ على القرار.

هذا ، إلى جانب موقفها القوي المناهض لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، جعلها في خلاف مع حكومة المملكة المتحدة ، بقيادة المحافظين ، الذين دعموا الحفاظ على تماسك المملكة المتحدة ورفضوا تقديم تصويت آخر.

وتصف السيدة ستيرجن دورها بأنه "أفضل وظيفة في العالم" وتقول إنه كان "امتيازًا لا يُقاس". وهي تقول إنها "فخورة" لكونها أول امرأة وأطول منصب وزيرة في الخدمة.

وبينما تعترف بأن البعض قد يشعر بأن رحيلها "مبكر جدًا" ، فإنها تقول "في رأسي وفي قلبي ، أعلم أن الوقت قد حان". وتعترف بأن القرار كان "صعبًا حقًا" لكنها تقول إنه جاء من مكان "الحب القاسي".

إلغاء تكهنات

وتهدف الوزيرة الأولى أيضًا إلى إلغاء التكهنات بأن استقالتها تتعلق بالوضع الحالي للسياسة الاسكتلندية ، قائلة إنها "ليست رد فعل على ضغوط قصيرة المدى". وبدلاً من ذلك ، تقول إنها كانت "تصارع" القرار "منذ بضعة أسابيع".

وعلى الرغم من تمرير التشريع في برلمان سكوتلندا (هوليرود) - والذي كان سيعني أنه يمكن للأشخاص تغيير جنسهم قانونيًا في اسكتلندا دون تشخيص طبي لاضطراب الهوية الجنسية - تم منع مشروع القانون من قبل مجلس العموم البريطاني (وستمنستر)، حيث ادعى الوزراء أنه سيكون له "أهمية كبيرة".

