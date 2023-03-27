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القدس: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الإثنين "تعليق" العملية الجارية أمام الكنسيت بهدف تعديل النظام القضائي في الدولة العبرية التي تواجه احتجاجات شعبية حاشدة منذ قرابة ثلاثة أشهر.

وفي خطاب إلى الأمة بعد إجرائه مشاورات سياسية مع عدد من شركائه في الائتلاف الحاكم، قال نتانياهو إنّه تقرّر تأجيل المصادقة النهائية على مشاريع القوانين المثيرة للجدل إلى حين موعد انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة والتي ستنطلق بعد احتفالات عيد الفصح (5-13 نيسان/أبريل).

وأضاف "انطلاقاً من إحساسي بالمسؤولية الوطنية ومن رغبتي في منع حدوث شرخ في صفوف شعبنا، قرّرت أن أجمّد القراءتين الثانية والثالثة لمشروع القانون" في الكنيست.

ويمثّل هذا القرار رضوخاً جزئياً لمطالب المعارضين لهذه التعديلات.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ دعا في وقت سابق الإثنين إلى وقف فوري لآلية إقرار هذه التعديلات، وذلك غداة إقالة نتانياهو وزير دفاعه يوآف غالانت لتقديمه طلباً مماثلاً.

وإثر خطاب نتانياهو، أعلن الاتحاد العمالي العام في إسرائيل "هستدروت" إنهاء الإضراب العام الذي بدأه صباحاً احتجاجاً على مشروع تعديل النظام القضائي.

وقال آرون بار، رئيس الهستدروت، في بيان إنّه "في أعقاب إعلان رئيس الوزراء أعلن إنهاء الإضراب".