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إيلاف من لندن: هنأت قيادات عربية وخليجية دولة الإمارات، بالتعيينات القيادية الجديدة في الدولة، وحملت اتصالات التهنئة أمنيات بأن تكون دفعة قوية لمسيرة التطور والتقدم.

واعتبر محللون أن التعيينات القيادية خطوات واضحة تعزز مسيرة الاستقرار والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وإمارة أبوظبي عاصمة الدولة الاتحادية بشكل خاص.

أهمية خاصة

وقالوا إن القرارات تحمل أهمية خاصة، كونها تتزامن مع اقتراب موعد الذكرى الأولى لتولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مقاليد رئاسته دولة الإمارات العربية المتحدة في 14 مايو المقبل.

من جهتهم، رأى مغردون ومدونون وناشطون إماراتيون وعرب على وسائل الاتصال الاجتماعي إن القرارات والمراسيم التي أصدرها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأربعاء، تضع قواعد وأسس النهوض بمستقبل سبق أن أكدت القيادة الإماراتية أنه سيكون "أفضل وأكثر إشراقًا وعزة".

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قد اصدر قراراً بتعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

إضافة إلى هذا القرار، أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، 4 مراسيم أميرية، تضمنت تعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، وإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسته.

كما تضمن المرسومان الآخران تعيين الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم أبوظبي.

تهنئة سعودية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالتعيينات القيادية الجديدة.

وأعرب العاهل السعودي وولي عهده عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولشعب دولة الإمارات.

وعبرا عن تمنياتهما بمزيد من التقدم والازدهار، مؤكدين عمق الروابط الأخوية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

البحرين تهنىء

كما بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة التعيينات القيادية الجديدة.

وأعرب عن خالص تهانيه وتمنياته لرئيس دولة الإمارات بموفور الصحة والسعادة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة التقدم والنماء المباركة، لتحقيق كل ما يتطلع إليه شعب الإمارات الشقيق من رفعة وتطور في ظل قيادته الحكيمة.

وأعرب عن تمنياته للمعينين في تلك المناصب دوام التوفيق والسداد لخدمة دولة الإمارات وشعبها. كما هنأ عاهل البحرين ولي عهد أبوظبي بتعيينه، متمنيا له كل التوفيق لخدمة وطنه الشقيق والإسهام في تقدمه وازدهاره.

كذلك، بعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني برقيات تهنئة مماثلة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأجرى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اتصالا هاتفيا بالشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أعرب خلاله عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته له بالتوفيق والسداد لخدمة وطنه والإسهام في ازدهاره ونمائه، ولدولة الإمارات العربية المتحدة كل ما تصبو إليه من تطورٍ وتقدم.

ونوه ولي عهد البحرين بما يربط بلاده والإمارات الشقيقة من علاقاتٍ راسخة تحظى بكل الرعاية والاهتمام من عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

كما جرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين بما يعود بالخير والنفع على الجميع.

تهنئة كويتية

من جهته، بعث أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد، برقيات تهنئة إلى القيادات الإماراتية المعينة أخيراً، متمنياً لهم التوفيق والسداد ولدولة الإمارات التقدم والازدهار.

وبعث الشيخ نواف ببرقية إلى منصور بن زايد، بمناسبة صدور قرار رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، أمس الأول، وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، بتعيينه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ونائب رئيس الدولة، إلى جانب محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

تهنئة قطرية

من قطر، تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنأه خلاله بالتعيينات القيادية الجديدة في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي.

وأعرب أمير قطر أن تكون هذه التعيينات دفعة قوية لمسيرة التطور والتقدم في البلاد، معربا عن تمنياته لدولة الإمارات وشعبها بدوام التقدم والازدهار.

البرلمان العربي

على صلة بالموضوع، هنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمناسبة صدور قرار بتعيينه نائباً لرئيس دولة الإمارات إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

كما هنأ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان على تعيينهما نائبين لحاكم أبوظبي، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تمنياته الخالصة لهم بالتوفيق والسداد لخدمة دولة الإمارات، والإسهام في تحقيق كل ما يتطلع إليه من رقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

أردوغان يهنىء

كما تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هنأه خلاله بالتعيينات القيادية الجديدة التي أجراها في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي.

وعبر أردوغان عن تمنياته بـ"أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز نهضة الدولة الحضارية ودفع مسيرة تقدمها وتنميتها"، متمنياً للإمارات وشعبها "دوام الخير والازدهار".

كما أعرب عن "تمنيات السداد والتوفيق للقيادات الجديدة في خدمة وطنهم وشعبهم".

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره للرئيس التركي لتهنئته وتقديره لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه قيادة دولة الإمارات، وشعبها متمنياً لتركيا وشعبها الصديق مزيداً من النماء والرخاء.

ثقة رئيس الدولة

في الأخير، قال مراقبون إن القرارات أيضا الثقة الكبيرة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان في كل من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في أداء المهام والمسؤوليات الجديدة الملقاة على عاتقهم لاستكمال مسيرة ازدهار وتنمية الدولة التي كانوا شركاء في نهضتها من خلال المناصب والمهام التي سبق أن قاموا بها وما زالوا يواصلون أداءها.