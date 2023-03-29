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إيلاف من لندن: رأى مراقبون أن المراسيم الأخيرة التي أصدرها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في التعيينات العليا تشكل مرحلة متقدمة في القيادة استجابة للمتغيرات واستنادا للتجربة والخبرة.

ومراسيم رئيس دولة الإمارات، التي صدرت يوم الأربعاء، شملت مرسوماً أميرياً بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي بتعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، كما أصدر بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد قراراً بتعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

هزاع بن زايد

وأصدر رئيس دولة الإمارات مرسوماً أميرياً بتعيين الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي، كما أصدر مرسوماً أميرياً بتعيين الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي.

وفي هذه المراسيم حسم الشيخ محمد بن زايد الأمر، للمضي بنهج البناء الاستراتيجي اقتصادياً وعلمياً وتنموياً وأمنياً، استنادا للخبرات التي اكتسبها من شملتهم المراسيم.

نائب ثان

ويلاحظ أنه لأول مرة في تاريخ دولة الإمارات التي شكلت الاتحاد العربي الوحيد الناجح الذي ظل صامداً ويزداد رسوخاً وقوة منذ إعلانه العام 1971، يتم تعيين نائباً ثانياً لرئيس الدولة، وهو المنصب الذي شغله من قبل حاكم دبي الراحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم عضو المجلس الأعلى، وخلفه فيه بعد رحيله نجله الشيخ محمد بن راشد بن سعيد ال مكتوم.

يشار هنا إلى أن اتحاد الإمارات السبع يضم: إمارة أبوظبي وإمارة دبي وإمارة عجمان وإمارة الشارقة وإمارة رأس الخيمة وإمارة أم القيوين وإمارة الفجيرة.

منصور بن زايد



وفي المراسيم الجديدة، تم تعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائبًا لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ولد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في أبوظبي العام 1970، قبل عام واحد من تأسيس الاتحاد، وكان تلقّى تعليمه العام في مدارس أبوظبي، ثم حصل على درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من الولايات المتحدة الأميركية عام 1993.

وبعد دراسته الجامعية في الولايات المتحدة، عاد الشيخ منصور إلى الإمارات وعين عام 1997 رئيسًا لمكتب والده الراحل الشيخ زايد بن سلطان، حيث لازمه حتى وفاته في نوفمبر من عام 2004.

ثم أصبح وزيرًا لوزارة شؤون الرئاسة عام 2004، بعد دمج مكتب رئيس الدولة، وديوان الرئاسة، ثم تم تكليفه برئاسة المجلس الوزاري للخدمات عام 2006، وهو مجلس وزاري منبثق عن مجلس الوزراء، ويضمّ عدداً من الوزراء المسؤولين عن قطاعات الخدمات. وتم تعيينه في عام 2007 رئيسًا لجهاز الإمارات للاستثمار، وهو آلية اتحادية تتولى استثمار الأموال نيابة عن الحكومة الاتحادية.

ومنذ عام 2006، يتولى رئاسة دائرة القضاء في أبوظبي ويرأس المركز الوطني للوثائق والبحوث منذ عام 2000، كما يترأس صندوق أبوظبي للتنمية منذ عام 2005، الذي يقوم بتقديم المنح والقروض الميسرة للدول النامية.



جهاز الرقابة الغذائية

كما يترأس الشيخ منصور، مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في 2005 الذي أصبح المؤسسة المثالية في مجال السلامة الغذائية إلى ترأس عدة مؤسسات منها مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية منذ عام 2007 ومجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمارات البترولية " آيبيك".

وكذلك كان تولى رئاسة مؤسسة الإمارات من عام 2005 وحتى 2009، إضافة إلى تولى منصب نائب رئيس مجلس أبوظبي للتعليم في عام 2005، ونائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، وعضو المجلس الأعلى للبترول، وعضو مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار منذ عام 2005.

وفي التشكيل الوزاري الذي تم العام 2009، أصبح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا لوزارة شؤون الرئاسة.



هزاع بن زايد



أما الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الذي تم تعيينه نائبا لحاكم إمارة أبو ظبي، فهو مولود العام 1965، وهو الابن الخامس للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

ونشأ وترعرع في مدينة العين في إمارة أبوظبي وأكمل دراسته العليا في جامعة الإمارات العربية المتحدة وتخرج من كلية العلوم السياسية والإدارية.

وعمل الشيخ هزاع كمستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكان انضم إلى جهاز أمن الدولة عام 1983 وتولى منصب نائب رئيس الجهاز بين عامي 1982 و1992 ثم تولى رئاسة جهاز أمن الدولة حتى عام 2006.

وكان عُين بمرسوم اتحادي أصدره رئيس الدولة الراحل لشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مستشاراً للأمن الوطني حتى 15 فبراير 2016، وعُين في 13 ديسمبر 2010 نائباً لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وتقلد رئاسة مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية منذ 29 فبراير 2012 حتى 28 سبتمبر 2017، كما شغل منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والنائب الأول لرئيس نادي العين والنائب الأول لرئيس هيئة الشرف ورئيس مجلس الإدارة ورئيس نادي أبوظبي للفنون القتالية.



الاعلام الرياضي

وعبر سنوات خبرته الطويلة، أشرف الشيخ هزاع على العديد من الأنشطة التي تقام في الدولة وفي إمارة أبوظبي تحديداً وعرف عنه علاقته القوية بالأوساط الرياضية خاصة مع ما يعرف بالإعلام الرياضي في دولة الإمارات حيث يعتبر المدافع الأول عن حقوق الإعلاميين الرياضيين كما كان له أثر كبير في بروز وتطور مجلة سوبر الرياضية حيث قبل بأن يكون الرئيس الفخري والمشرف على جوائزها الرياضية، كما أحرز المركز الرابع في سباق العالم للقدرة. ويتردد بانه يتقن عدداً من الرياضات القتالية الفردية بشكل كبير.

طحنون بن زايد



أما المرسوم الثالث فهو تعيين الشيخ طحنون بن زايد بن سلطان آل نهيان المولود العام 1971، نائبا لحاكم إمارة أبو ظبي. وهو يشغل منذ 14 فبراير 2016 منصب مستشار الأمن الوطني وهي مهمة تتبع لرئيس المجلس الأعلى للأمن الوطني.

وتقلب الشيخ طحنون في مناصب ومهمات عديدة، ففي الفترة من 1996-2004 تولى رئاسة الدائرة الخاصة لرئيس الدولة. كما تولى في الفترة من 2009-2013 تولى منصب رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة.

وبتاريخ 18 مارس 2013 أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوماً اتحادياً بتعيينه نائباً لمستشار الأمن الوطني بدرجة وزير.



فكر رياضي

وللشيخ طحنون بن زايد إنجازات مرموقة في المجال الرياضي، فعو يعتبر مؤسس فكر الرياضة في إمارة أبوظبي، وهو أول من اهتم بسباقات القدرة لدى الناشئين ومن ثم أدخل رياضة الجوجوتسو/ فهو مؤسسها الفعلي والأب الروحي لها في الدولة - على غرار الكاراتيه والتايكوندو والمصارعة والجودو وغيرها من الرياضات القتالية - التي أثمرت بروز أكثر من بطل إماراتي في هذا الفن من القتال، نظراً لاهتمامه بالفنون القتالية منذ نعومة أظفاره.

وعندما كان عمره خمسة سنوات تعلم الكاراتيه ومن ثم التايكوندو، والمصارعة، والجودو وغيرها من الرياضات القتالية. تعرّف على الجوجيتسو أثناء دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية، فانضم في البداية إلى نادٍ، وبدأ في التمرين فوجد نفسه في هذه الرياضة وبدأت رحلته معها، وعـُرف على مستوى العالم بفضل قراره وخبرته فيها، حيث أسس البطولة الدولية لنادي أبوظبي للقتال. ويعتبر الشيخ طحنون مؤسس بطولة "ADCC"، وهي بطولة للجوجيتسو من غير بدلة مع بعض التعديلات في قوانينها أضافها بنفسه، حيث تعتبر البطولة هدفاً عالمياً كبيراً لجميع الأبطال العالميين عبر العالم. كما يهتم بمجموعة من الرياضات الأخرى، حيث يحضر ويترأس العديد من الأنشطة الرياضية، على غرار الفروسية.



تطوير الاقتصاد الاتحادي

وبرز الشيخ طحنون بمشاريعه المميزة من الناحية الاقتصادية المطورة لإمارة أبوظبي حيث اشترك في إنشاء جزيرة الريم التي تعد من أبرز المشاريع المعمارية التي تمتاز بها الإمارة، وهي تحتوي على أبراج مميزة ومرافق صحية وجامعات كلها عائمة في وسط شواطئ الخليج العربي. ويشغل منصب رئيس الشركة العالمية القابضة وبنك الخليج الأول ويملك 5.40% من أسهمه، أي ما يعادل 995 مليون دولار.

وبلغت قيمة مجموع أسهم البنك المطروحة للتداول 18.4 مليار دولار اعتباراً من فبراير 2014، في حين بلغت حصص المساهمين 8.5 مليار دولار تقريباً اعتباراً من ديسمبر 2013، وهذا يجعل البنك من أكبر البنوك المساهمة في الدولة.



المجال الأمني

وكان الشيخ طحنون، عُين نائباً لمستشار الأمن الوطني بتاريخ 18 مارس 2013، وساهم في الإشراف على العديد من العمليات الأمنية التي تهم الدولة، من أبرزها عملية عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل، والتي شنتها العديد من الدول العربية بقيادة المملكة العربية السعودية، لضرب الحوثيين في اليمن، حيث ساهم في التنسيق مع الجانب السعودي بخصوص العمليات الجوية بمشاركة طائرات إماراتية.



ولي عهد أبو ظبي



أما بالنسبة لولي عهد إمارة أبو ظبي الجديد الذي خلف والده في هذه المهمه، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان المولود في (8 يناير 1982)، هو الإبن الأكبر للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ووالدته هي الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان.

وكان الشيخ خالد تخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة، كما كان عُيّن رئيساً لجهاز أمن الدولة بدرجة وزير بموجب مرسوم اتحادي بتاريخ 15 فبراير 2016، واستمر في منصبه حتى 17 يناير 2017 عندما عُيّن نائباً لمستشار الأمن الوطني بدرجة وزير.



مهام ومناصب

وعين الشيخ خالد عضواً في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بموجب مرسوم أميري بتاريخ 21 يناير 2019، كما في نفس اليوم عينه والده حينما كان رئيساً للمجلس التنفيذي رئيساً للجنة التنفيذية.

كما كان عُيٌن رئيساً لمكتب أبوظبي التنفيذي بموجب مرسوم أميري بتاريخ 7 أكتوبر 2019، وأصبح مسؤولاً عن كل ما يخص المجلس التنفيذي من موضوعات مرفوعة أو خطط أو طلبات أو تخطيط.

وكان حاكم أبوظبي الراخل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عينه عضواً بمجلس إدارة أدنوك الذي أُعيد تشكيله برئاسة والده ولي العهد محمد بن زايد الذي عيّنه رئيساً للجنة التنفيذية لمجلس الإدارة.



مشاركاته التنموية

شارك الشيخ خالج بن محمد بن زايد في إطلاق ونمو مشاريع متعددة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشمل ذلك 60.000 متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة والترفيه والتسلية في السعديات جروف في أبو ظبي، وافتتاح مساحات جديدة داخل المجمع الثقافي، وفي منتزه جبل حفيت الصحراوي ومبادرة "لحظات أبوظبي" كجزء من برنامج غدا 21.



برنامج غداً 21

وساهم برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21"، والذي خصص ميزانية بلغت 50 مليار درهم على مدار ثلاث سنوات، في دفع عجلة التنمية في الإمارة من خلال الاستثمار في الأعمال والابتكار وأهل الدار.

وكان تم إطلاق البرنامج من قبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حين كان وليا لعهد أبوظبي ونائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في عام 2019. وقد أسهم البرنامج في تسريع وتيرة التقدم في أبوظبي وتعزيز مكانتها كمركز ازدهار جاذب للشركات والأفراد.

وقد تولت اللجنة التنفيذية بقيادة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مهمة تنفيذ أهداف برنامج "غداً 21".

واستثمر برنامج "غداً 21" في العديد من المبادرات الرائدة في ثلاثة مجالات رئيسية: المجتمع والاقتصاد والمعرفة. كما استجاب بشكل سريع لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 في عام 2020 من خلال الاستثمار الاستراتيجي في تقديم الدعم المالي وضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على المكاسب الاقتصادية، ومواصلة دفع الإمارة نحو مستقبل قائم على المعرفة.

وفي الأخير، يؤمن ولي عهد أبو ظبي الجديد بأن الشباب هم العامل الرئيسي لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة، حيث أطلق منصة "شباب من أجل الاستدامة" من قبل مصدر إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، كما أنه معروف عنه تشجيعه وتقديمه لبرامج اللغة والشعر العربي من أجل التنمية.