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إيلاف من لندن: فازت ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، بدعوى تشهير ضد أختها غير الشقيقة سامانثا بعد أن رفضت القاضية الأميركية القضية.

وزعمت سامانثا، أخت ميغان غير الشقيقة، أن دوقة ساسكس أدلت بـ "تصريحات كاذبة وخبيثة بشكل واضح إلى جمهور عالمي"، خلال مقابلة أوبرا وينفري المتفجرة في عام 2021، ولم توافق قاضية في فلوريدا على المزاعم.

وزعمت سامانثا ماركل أنها تعرضت للتشهير من قبل ميغان في المقابلة عندما قالت الدوقة "كذبا وخبيثة" إنها "الطفلة الوحيدة".

رفض

ورفضت قاضية في فلوريدا الدعوى يوم أمس الخميس قائلا إن الدوقة كانت تعبر عن "رأي حول طفولتها وعلاقتها بشقيقها غير الشقيق" وبيان الرأي المحض "لا يمكن إثبات زيفه".

وفي أمر محكمة، كتبت قاضية المقاطعة الأميركية شارلين إدواردز هانيويل: "كما يفهم المستمع العقلاني ذلك، فإن المدعى عليها تعبر فقط عن رأيها حول طفولتها وعلاقتها بأشقائها غير الأشقاء".

وأضافت: "وهكذا، وجدت المحكمة أن أقوال المدعى عليها لا يمكن التحقق منها بشكل موضوعي ولا تخضع لإثبات تجريبي، لا يمكن للمدعية دحض رأي المدعى عليه بشكل معقول في طفولتها".

العثور على الحرية

وكانت سامانثا ماركل قد رفعت قضية التشهير ضد أختها الصغرى في مارس 2022، مدعية أيضًا أن الدوقة قد شوهت بها من خلال تقديم "معلومات خاطئة" لسيرة ذاتية غير مصرح بها تسمى (العثور على الحرية Finding Freedom).

وهذه سيرة ذاتية للزوجين هاري وميغان وتكوين أسرة ملكية حديثة، كان كتبها أوميد سكوبي وكارولين دوراند، وتدور حول الحياة الزوجية لدوق ودوقة ساسكس. وتمت كتابة الكتاب بمساهمة الدوقة من خلال مصدر خارجي. وتم نشره في 11 أغسطس 2020 بواسطة هاربر كولينز.

وتصف السيرة هاري وميغان خلال فترة التودد والزواج والخروج النهائي من العائلة المالكة البريطانية، ويخوض الكتاب في التفاصيل حول علاقتهما، والأسرة الملكية، والحياة الشخصية.

وأدرجت سامانثا ماركل عددًا من التصريحات من الكتاب الذي اعترضت عليه، بما في ذلك أن الأخوات غير الشقيقات بالكاد يعرفن بعضهن البعض وأن سامانثا قد "تلقت أجرًا رائعًا" مقابل قصة إخبارية غير مألوفة.

ووجدت القاضية الأميركية هانيويل أن الدوقة لا يمكن أن تكون مسؤولة عن محتويات الكتاب لأنها لم تنشره.