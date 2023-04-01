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نيامى: عيّن رئيس النيجر محمد بازوم رئيساً جديداً لأركان الجيش في بلاده التي تواجه أعمال عنف جهادية في عدة مناطق، على ما ذكر مصدر حكومي السبت.

وأصبح اللواء عبده سيديكو عيسى رئيس الأركان الجديد خلفاً للواء ساليفو مودي الذي شغل المنصب منذ عام 2020. ولم يقدم البيان الرسمي الذي أعلن عن هذا التغيير أي تفسير.

يشهد غرب النيجر هجمات دامية منتظمة تشنهّا جماعات جهادية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى.

قبل تعيينه، كان سيديكو عيسى البالغ نحو ستين عاماً، المفتش العام للجيش والدرك وكان قد تولى مسؤوليات عسكرية رفيعة، لا سيما منصب قائد القوات البرية وقائد الحرس الوطني في النيجر، وهو كيان آخر في طليعة محاربة الجهاديين.

دعم غربي

تحظى النيجر في قتالها ضد الجهاديين بدعم العديد من الدول الغربية، بينها فرنسا والولايات المتحدة التي تملك قواعد عسكرية هناك.

تقدم فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا دعما لوجستيا للنيجر وتدرب قواتها لمساعدتها في حربها ضد الجهاديين.

وتستضيف النيجر منذ سنوات قواعد عسكرية أجنبية فرنسية وأميركية خصوصا، ولألمانيا قاعدة لوجستية فيها.

وفي بوركينا فاسو المجاورة، عين المجلس العسكري الحاكم الجمعة قائدا جديدا للجيش في اطار "الحرب" على الجماعات الجهادية واستعادة السيطرة على معاقلها في البلاد.