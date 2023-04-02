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إيلاف من لندن: اختارت منظمة دولية شابة عراقية ضمن قائمة الاكثر من 100 إمرأة تقنية يستحقن المشاهدة في العالم لعام 2023 بعد مسيرة من بغداد الى دبي لتحقق العالمية في مجال اختصاصها في تكنولوجيا المعلومات.



وأعلن مركز الإعلام الرقمي العراقي ان منظمة "النساء المدونات" Women Who Code الأميركية الدولية قد وضعت أسم الشابة العراقية "فاطمة حسن ياسر" من محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد) ضمن قائمة 100 إمرأة تقنية يستحقن المشاهدة في العالم لعام 2023.



الشابة العراقية فاطمة اختيرت دوليا واحدة من اكثر 100 ىأمرأة في العالم يستحقن المشاهدة (تويتر)

وأوضح المركز في بيان تابعته "ايلاف" اليوم ان "هذه المبادرة جاءت ضمن برنامج رفع مستوى القادة المتنوعين في مجال التكنولوجيا، من خلال التعرف على إبتكاراتهم .

وقد استطاعت هذه الشخصيات "تحقيق التميّز وابتكروا الصناعة وأظهروا الريادة" كما قالت المنظمة منوهة الى انها "تلقت مئات الترشيحات ومن جميع انحاء العالم وقد اختارت الاسماء الأبرز وفق المعايير التي تعتمدها في سياق عملها".



ومن جانبها قالت فاطمة للمرز الرقمي انها "تعمل جاهدة لترك اثر إيجابي في المجتمع وتطمح ان يكون إسمها مستقبلاً لا يختلف عن أهمية المعمارية العراقية الراحلة زها حديد".

أول مشروع لتمكين العراقيات تكنولوجيا

وفاطمة حسن ياسر (26 عاما) هي شابة عراقية حاصلة على شهادة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات من جامعة بابل ومؤسسة أول مشروع لتمكين المرأة في مجال التكنولوجيا IRAQI IT WOMEN عام 2018 في العراق ومشاركة في العديد من المؤتمرات ومنصات التكنولوجيا ولها منجزات عديدة في هذا المجال.

ومشروع التميكن هذا هو الأول من نوعه في العراق لدعم المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال العديد من ورش العمل في مجال تقنية المعلومات لتثقيف النساء على اكتساب المزيد من فرص العمل في تطورهم الشخصي والمهني. ثم فازت فاطمة لاحقًا بأول 5 نساء في جوائز التكنولوجيا في العراق لعام 2022.



مليون مبرمج عربي

كما ان فاطمة هي مدربة بمبادرة مليون مبرمج عربي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دبي عام 2019.



وتعمل هذه المبادرة على تطوير المهارات الرقمية لدى الشباب العربي بما يضمن استعدادهم للمستقبل وتهيئة الجيل المقبل من خبراء التقنية. وتحقق المبادرة ذلك من خلال منصة رقمية توفر دورات برمجة عبر الإنترنت وهي متاحة للشباب العربي كافة في جميع أنحاء العالم.



وقد أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في عام 2017 مبادرة "مليون مبرمج عربي" وهي الأكبر من نوعها في العالم العربي.



وتشكل هذه المبادرة قوة دافعة للابتكار التقني وتحتضن المواهب التي ستتولى قيادة تنمية المجتمعات والاقتصادات التقنية .. كما انها تعتبر بمثابة استجابة للتحدي المتمثل في كيفية توظيف عدد متزايد من الشباب بشكل مربح في الاقتصاد الرقمي .



مؤسسة النساء المدونات

أما مؤسسة "نساء مدونات" Women Who CodeType فهي منظمة دولية أميركية غير ربحية تقدم خدمات للنساء اللواتي يسعين إلى وظائف في مجال التكنولوجيا والاعمال للشركات التي تبحث عن متخصصين في البرمجة.

وتهدف الشركة التي تأسست عام 2011 إلى توفير طريق إلى عالم التكنولوجيا من خلال تقييم ومساعدة النساء على تطوير مهاراتهن التقنية. وبالإضافة إلى التدريب والتقييمات المهنية والاجتماعات والمنح الدراسية توفرالمنظمة التواصل والتوجيه.

واعتبارًا من عام 2022 أقامت المنظمة أكثر من 14الف حدثًا مجانيًا حول العالم وبنت عضوية تضم أكثر من 290 الف شخص يمثلون أكثر من 134 دولة.