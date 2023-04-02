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كييف (أوكرانيا): أكد القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني الأحد، في ذكرى مرور عام على العثور على جثث مدنيين في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، بعد انسحاب الجيش الروسي منها، أن أوكرانيا "ستواصل النضال من أجل استقلالها".

وكتب زالوجني على تطبيق تلغرام "نواصل النضال من أجل استقلال وطننا".

وفي 31 آذار/مارس 2022، انسحب الجيش الروسي من بوتشا وكل المنطقة الشمالية لكييف، بعد شهر على بدء الغزو بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين.

ونفى الكرملين أي تورط له، مؤكدا أنها عملية مدبرة.