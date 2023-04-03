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إيلاف من لندن: دشن رئيس الوزراء البريطاني، يوم الإثنين، معركة صارمة مشددة ضد الجريمة والتخريب في الممتلكات والسلوك المعادي للمجتمع.

وتتضمن خطط ريشي سوناك، تمكين ضحايا السلوك المعادي للمجتمع وعصابات الاستمالة، أن يكون لهم رأي في كيفية معاقبة الجناة، مع تعهد بوضع "العدالة المجتمعية" في صميم هذه الخطط.

وسيعني ذلك أن للضحايا والمقيمين رأيًا في العقوبات التي يتم فرضها ، مثل: الباس المخربين اثناء عقوبتهم بدلات رسمية أو سترات يكتب عليها العقوبة أثناء قيامهم بتنفيذ العقوبة علنًا.

وكان سوناك، قال في تصريحات لصحيفة (ميل أون صنداي) عن الخطط: "تبدأ معركة المجتمع الآن".

النفايات

وبموجب الخطط، سترتفع الغرامات الفورية للحاويات من 400 جنيه إسترليني إلى 1,000 جنيه إسترليني، في حين أن أولئك الذين يتم ضبطهم وهم يلقون القمامة أو يرشون رسومات على الجدران سيواجهوا غرامات قدرها 500 جنيه إسترليني، في حين يبلغ حدها حاليًا 150 جنيهًا إسترلينيًا.

وستُمنح الشرطة أيضًا صلاحيات لإجراء اختبارات تعاطي المخدرات والأشخاص الذين يُقبض عليهم بتهمة ارتكاب جرائم سلوك معادي للمجتمع.

قال السيد سوناك: "إن إلقاء القمامة خارج الحاويات، والكتابة على الجدران يظهر عدم احترام غير مقبول لأي شخص آخر في المجتمع. بينما يعمل الكثيرون في جميع أنحاء البلاد بجهد كبير لجعل المناطق العامة مثل الشوارع الرئيسية وساحات البلدة والمتنزهات تبدو جميلة ، أقلية صغيرة تلطخهم من خلال أفعالهم الأنانية الطائشة. هذا ليس صحيحًا وغير عادل".

شعور بالأمان

وأضاف: "يجب أن تشعر النساء والفتيات بالأمان عند عودتهن إلى المنزل ليلاً. ويجب أن يشعر الآباء بالقدرة على السماح لأطفالهم باللعب دون خوف. ويجب أن يكون بإمكان الجميع الشعور بالفخر في المنطقة التي يسمونها بالمنزل".

وأكد رئيس الوزراء: "لذلك سنعطي الشرطة السلطات التي يحتاجونها لمواجهة هذه الآفة ، و ستتاح للمواطنين فرصة لإبداء آرائهم بشأن العقوبات التي يعتقدون أنها تناسب الجرائم".

نبدأ الآن

وقال سوناك: إلى أولئك الذين يتسببون في هذه الآفة ، اسمحوا لي أن أحذركم: المقاومة المجتمعية تبدأ الآن."

من المتوقع أن يتم تجربة النهج الجديد في عشر مناطق قبل نشره في جميع أنحاء إنكلترا وويلز في عام 2024.

وكان حزب العمال المعارض العام الماضي بإنشاء "مجالس تعويضات مجتمعية وضحية" لتعزيز مشاركة المجتمع والضحية في إصدار الأحكام ، ووقف الإساءات الأكثر خطورة ، والقضاء على السلوك المعادي للمجتمع.

عقاب سريع

يُعتقد أن الإجراءات الجديدة يتم وضعها لضمان معاقبة الجرائم بشكل أسرع وأكثر وضوحًا ، بهدف أن يبدأ الجناة العمل في غضون 48 ساعة من تسليمهم للعقوبات.

وسوف تعطى المحاكم صلاحية الحكم على الجناة الأكثر خطورة للقيام بأعمال غير مدفوعة الأجر في مجتمعاتهم.

وقال متحدث باسم الحكومة: "نحن مصممون على وضع حد للآثار المدمرة للسلوك المعادي للمجتمع ، والتي أدت في كثير من الأماكن إلى تقويض شعور الناس بالأمان والأمن والفخر بالمكان".