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إيلاف من لندن: قال تقرير إنه تم "تذكير عائلة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالقواعد" من قبل الشرطة بعد أن تم تصوير كلبهم بدون قيادة في حديقة هايد بارك بلندن.

وظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، على ما يبدو، كلب رئيس الوزراء من نوع (لابردور) يتجول بحرية بالقرب من بحيرة في الحديقة.

وأظهر المقطع لوحة إعلانات في الحديقة، تقول: "يجب إبقاء الكلاب تحت القيادة" ، قبل أن يظهر السيد سوناك وما يبدو أنه زوجته وهو يضع الحيوان الأليف المسمى (نوفا) في مقود.

وشارك شاهد عيان من مستخدمي TikTok في الحادثة الذي كتب ساخرا: "كما لو أن ريشي سوناك وضع كلبه في المقود عندما رآني أصور لافتة تقول إن الكلاب يجب أن تكون في الصدارة."

بيان الشرطة

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: "نحن على علم بشريط فيديو يظهر كلبًا يسير بعيدًا عن الصدارة في هايد بارك. تحدث ضابط كان حاضراً في ذلك الوقت إلى امرأة وذكّرها بالقواعد. وأعيد الكلب إلى الصدارة."

يقول موقع (الحدائق الملكية - رويال باركس) على الإنترنت إن الكلاب مرحب بها في جميع حدائقها "على الرغم من وجود بعض الأماكن التي لا يُسمح بها أو يجب الاحتفاظ بها في المقدمة".

يضيف: "هذه محددة بوضوح داخل كل حديقة وعادة ما تكون مواقع حساسة بيئيًا ومتنزهات الغزلان ومناطق لعب الأطفال والمطاعم والمقاهي وبعض المناطق الرياضية".

داونينغ ستريت

وإلى ذلك، نقلت قناة (سكاي نيوز) عن 10 داونينغ ستريت قوله إنه لن يعلق على اللقطات حول الحادثة. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء للصحفيين: "لن أعلق على تصوير أسرة رئيس الوزراء والأفراد. يمكنك مشاهدة الفيديو، إنه يتحدث عن نفسه".

ولدى تعرضه لضغوط بشأن ما إذا كان السيد سوناك سيعتذر عن انتهاك قواعد الحديقة، أجاب المتحدث: "كما أقول ، لن أعلق على الفيديو الذي شاهدتموه".

وفي الأخير، قالت شرطة العاصمة في تعليق على الحادثة إنه لن يكون لها دور آخر في هذه المسألة.